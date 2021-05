𝗖𝗶𝗻𝗲 𝘃𝗮̆ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮̆? 𝗖𝗶𝗻𝗲 𝘀𝗮̆ 𝗺𝗮̆ 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲? 𝗩𝗼𝗰𝗲𝗮 𝘀̦𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝘂𝗹 𝗺𝗲𝘂!

Cam așa putem interpreta surprinzătoare ”numire”, căci de fapt asta a fost, nici pe departe concurs, a doamnei Creator de Modă în funcția de director al Centrului Cultural Vrancea. Este posibil ca în trecut să fi avut o colecție cu tentă și motive tradiționale, acestea putând fi singurele legături ale doamnei, de altfel respectabilă, cu tradițiile și cultura vrâncene. Studii de specialitate nu prea are că de, moda nu se pupă prea mult cu cultura. Dar sunt bune și alea prezentate de ea în CV că se pot modifica condițiile. Om să avem că postul îl croim după el, nu invers. Să ne întrebăm oare dacă domnul președinte CJ își plătește noul aliat în funcții pentru apropiați? Să mai adăugăm un iz puternic de conflict având în vedere că domnul vicepreședinte ALDE a fost în comisia de evaluare a dosarului și contractului de management al doamnei? Aceiași doamnă, candidat comun PRO România și ALDE în alegerile parlamentare din 2020, a cărei singură calitate culturală este cotizația și apartenența la un anumit partid. Poate le-a promis că le dă un sediu nou, că pentru cel vechi nu mai știm dacă mai poate solicita prelungirea contractului, ALDE nemaifiind partid parlamentar. Apropo, din răspunsul la interpelarea noastră reiese că ultima în ordine cronologică ar fi solicitarea de prelungire și nu ni s-a răspuns dacă s-a și materializat. Deci, constatăm că domnii ocupă cam ilegal un spațiu al Consiliului Județean Vrancea. Să revenim totuși la situația Centrului Cultural… A fost nevoie să se modifice condițiile de înscriere pentru candidați ca doamna să poată întruni, măcar formal, ”calitățile” necesare pentru postul de director. Vă spuneam de mult și am tot încercat să atragem atenția asupra acestor numiri suspecte ale unor persoane apropiate de PNL, USR și PLUS în funcții cu care nu au nici o legătură. Am spus de nenumărate ori că este recompensa pentru serviciile aduse în campanii electorale și că vom ajunge să fim conduși de oameni care nu știu nici măcar unde au biroul, de competențe nici nu mai vorbim. Acum a venit și rândul ALDE să se înfrupte din borcanul cu miere. Măcar dacă ar fi pus o persoană potrivită în această funcție. Domnule Toma, ce i-ați mai promis Vicepreședintelui Cel-Mare? Cu siguranța sediul de partid utilizat ilegal în prezent, șefia APM și cea a Centrului Cultural, nu-i vor fi suficiente pentru a vă asigura majoritatea pe întreg mandatul. Dincolo de nota amuzantă, e alarmant cum ați pus în fruntea culturii vrâncene un om care nu are absolut deloc expertiză în domeniu și ați respins un candidat a cărui întreagă activitate este legată de cultură. Acest lucru face și mai evidentă intenția dumneavoastră forțată de a răsplăti cu orice preț susținerea oferită de ALDE în Consiliul Județean.

sursa – comunicat PSD Vrancea

Designerul vestimentar Nausica Mircea, care a dezvăluit că s-a ocupat de ținutele Vioricăi Dăncilă cât aceasta a fost premierul României, a ajuns directorul unui centru cultural din Vrancea. La concursul pentru ocuparea acestui post a surclasat un profesor de arte.

Designerul vestimentar Nausica Mircea (47 de ani), cunoscută în lumea modei din România, dețînătoare a unor premii naționale și internaționale la festivaluri de profil, va fi noul director al Centrului Cultural Vrancea. Nausica a câștigat concursul organizat de Consiliul Județean Vrancea, instituție căreia i se subordonează structura culturală care este finanțată de la bugetul județului, scrie ziare.com Candidatura ei la acest post a fost o surpriză în mediul politic local, mai ales că a activat toată cariera, timp de 23 de ani, în domeniul modei. Până acum a avut doar legături întâmplătoare cu zona culturii tradiționale, de care se va ocupă de acum înainte. În cadrul concursului organizat de Consiliul Județean Vrancea, candidații au fost obligați să aibă studii superioare fie juridice, fie în domeniul artelor. Nausica Mircea, absolventă de facultate de Drept, a bifat prima condiție. Designerul vestimentar a surclasat în competiție un profesor de la Liceul de Arte din Focșani, care avea studii superioare în domeniul artelor. În urmă cu două luni, Nausica dezvăluia că s-a ocupat personal de vestimentația Viorica Dancila, în vremea când această din urmă era prim-ministru, cu care a rămas în relație și în prezent.

foto – ziare.com