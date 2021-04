Primarul comunei Ciorăști, liberalul Nicolae Braicău, l-a atacat public, voalat, pe președintele Consiliului Județean Vrancea și al PNL Vrancea, Cătălin Toma, pe tema scandalului apei furnizate de societatea alimentare cu apă, CUP SA. Braicău spune că apa livrată de CUP în jumătate din comună este neconformă și că nu mai dorește ca localitatea să beneficieze de serviciile societății. Mai mult, Braicău își arată nemulțumirea față de faptul că președintele CJ, colegul său, Cătălin Toma, în subordinea căruia se află CUP, n-a făcut nimic să schimbe conducerea și „defilează” cu aceiași oameni care l-au sprijinit pe Marian Oprișan, fostul baron de Vrancea.

Nu este pentru prima oară când primarul Braicău se arată nemulțumit de unele decizii sau indecizii ale liderilor PNL, acesta exprimându-și, de multe ori, opiniile contrare viziunii și deciziilor partidului.

„În urma ședinței convocate de Consiliul Județean Vrancea în data de 01.04.2021, ora 10,00, formulăm următoarele: Comuna Ciorăști nu are nevoie de apa neconformă furnizată de Compania de Utilități Publice! Joi 01.04.2021, am participat la ședința Consiliului Județean Vrancea cu privire la investițiile pentru apă și canalizare în județul Vrancea, la care a fost prezent și directorul CUP SA. Din păcate, se pare că noi(Comuna Ciorăști), conducerea administrației județene și CUP SA, vorbim două limbi diferite. În acest sens am adus la cunoștință următoarele: 1. În jumătate din cele șapte sate ale comunei Ciorăști, apa este furnizată de CUP SA, iar în cealaltă jumătate de administrația locală, în speță UAT Comuna Ciorăști. 2. În timp ce UAT Comuna Ciorăști are autorizație de la DSP Vrancea și furnizează apă de o calitate foarte bună, CUP SA nu deține autorizație din partea DSP Vrancea, iar „apa potabilă” furnizată de către CUP SA este neconformă, lucru care se vede chiar și cu ochiul liber. 3. UAT Comuna Ciorăști a încercat, printr-un proces, să recupereze sistemul de apă administrat de CUP SA, însă societatea a folosit informații false cu privire la instalația de apă potabilă, aflată în comuna Ciorăști, cum că deservește și comunele învecinate. Folosindu-se de această informație falsă CUP SA a câștigat procesul. 4. În cadrul ședinței am cerut să ni se facă dreptate, iar sistemul de alimentare cu apă să revină la proprietarul de drept și anume UAT Comuna Ciorăști, dar pentru toate problemele ridicate fie nu am primit răspuns, fie am primit răspunsuri evazive sau care nu aveau legătură cu problemele reale. Deși Marian Oprișan a pierdut alegerile, la CUP SA e același director și am senzația că nu s-a schimbat nimic. Am fost nevoit să-l ascult cum a luat partea CUP SA și pe vicepreședintele Ionel Cel – Mare, cel care l-a sprijinit pe Marian Oprișan să fie ales vicepreședinte al Consiliului Județean și care era vicepreședinte și când această instituție și CUP SA își băteau efectiv joc de comuna Ciorăști. Vreau să reamintesc acestor oameni de ce UAT Comuna Ciorăști nu vrea să colaboreze cu CUP SA, în cazul în care au uitat: – De când sunt PRIMAR al COMUNEI CIORĂȘTI, am fost și sunt preocupat permanent să asigur apă potabilă de calitate cetățenilor mei, în timp ce reprezentanții CUP SA și cei ai Consiliului Județean Vrancea făceau presiuni pentru predarea în administrare către CUP SA și pentru restul sistemului de alimentare cu apă, care se află în administrarea UAT Comuna Ciorăști. Sistem de apă modernizat de către UAT Comuna Ciorăști. – La noi curgeau controalele și sancțiunile, deși am demonstrat de fiecare dată, cu probe că avem o apă de o calitate foarte bună datorită investițiilor făcute în sistemul apă potabilă al UAT Comuna Ciorăști. În tot acest timp, apa furnizată de către CUP SA, aproape că nu se putea consuma de către beneficiari care plătesc serviciul de furnizare a apei potabile, din păcate furnizorul CUP SA, nu a fost sancționat. – Încă din anul 2015 UAT Comuna Ciorăști a demarat procedurile pentru finanțarea proiectului „Înființare sistem de canalizare a apelor uzate în comuna Ciorăști, județul Vrancea” cu fonduri nerambursabile, cu șanse mari pentru finanțare. Cine s-au opus? Consiliul Județean și CUP SA. Aveam nevoie de un aviz emis CUP SA, nu l-am primit, iar proiectul a avut de suferit. Persoanele care ne-au făcut aceste probleme în perioada în care Marian Oprișan era președinte al Consiliului Județean Vrancea sunt și astăzi în aceleași funcții, ceea ce pune un mare semn de întrebare și naște o nouă dezamăgire”, se arată într-o postare publică a primarului Nicolae Braicău.