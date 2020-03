Primarul orașului Panciu, Iulian Nica – PSD – a fost pus sub arest la domiciliu, după ce a contestat arestul dictat de magistrații JUdecătoriei Panciu, la Tribunalul Vrancea. Solutia pe scurt: Respinge excep?iile invocate de contestatorul Nica Iulian, prin apărător ales, ca neîntemeiate. Admite contestaţia declarata de contestatorul – inculpat NICA IULIAN, împotriva Încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi si libertă?i din cadrul Judecătoriei Panciu la data de 12.03.2020, în dosarul nr. 473/275/2020. Desfiinţează în totalitate încheierea contestată şi rejudecând pe fond: In temeiul art. 227 alin 1 si 2 C.p.p., respinge ca nefondată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu privind luarea măsurii arestării preventive a inculpatului Nica Iulian. În baza disp. art. 204 alin 12 C.pr.pen. cu ref. la art. 202 alin. 4 lit. d Cod procedură penală dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul NICA IULIAN, pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 18.03.2020. În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală măsura arestului la domiciliu constă în obliga?ia inculpatului NICA IULIAN de a nu părăsi imobilul , fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fa?a căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul NICA IULIAN, ca pe durata arestului la domiciliu să respecte următoarele obligaţii: – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după caz, ori de câte este chemat; – să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale cu suspec?ii: Buta Ionut, Tacu Ana Maria si Bostan Daniela Carleta, cu persoana vatamata Sercan Mirela si membrii de familie ai acesteia, cu martorii: Buleandra Eugen Gil, Cefalan Daniela Florica, Caraban Petrica, Cristian Gheorghi?a, Apetrei Marian Valeriu, Cojocaru Petru, Popescu Mihai, Crăciun Lucian Cătălin, Tudorache Ioan, Neghina Costel, Badiu Ion, Isac Ion, Ursu Viorel Emanuel, Holbea Dănu?, Coman Liviu, Trifanescu George Iulian, Manea Mihaela, Cristian Silvia, Andronic Mihai Radu, Serban Constantin, Bulimej Ana Maria. Atrage atenţia contestatorului-inculpat, asupra dispoziţiilor art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, privitoare la înlocuirea măsurii arestului la domiciliu, cu măsura arestării preventive, în cazul încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor impuse. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, încredinţează supravegherea respectării de către inculpat a măsurii preventive a arestului la domiciliu ?i a obligaţiilor care îi revin pe durata acesteia, Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea – prin formaţiunea de poliţie competentă teritorial. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului NICA IULIAN de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 2 din 12.03.2020 emis de Judecătoria Panciu, dacă nu este reţinut, arestat în alte cauze sau în executarea vreunor pedepse. Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Ia act ca inculpatul contestator a fost asistat de apărător ales. Definitivă. Pronunţată în Camera de Consiliu azi, 18.03.2020.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 18.03.2020