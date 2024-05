Creșterea valorii voucherelor de vacanță

Una dintre modificările majore este creșterea valorii voucherelor de vacanță de la 1.450 de lei la 1.600 de lei pe an. Această majorare are ca efect creșterea contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS), o parte din suma suplimentară fiind direcționată către stat sub formă de taxe.

Restrângerea dreptului la vouchere

Înainte, toți bugetarii aveau dreptul la voucherele de vacanță. Cu toate acestea, odată cu noile modificări legislative, acestea vor fi acordate doar angajaților cu un salariu mai mic de 8.000 de lei.

Tichetele de vacanță doar pe suport electronic

O altă schimbare semnificativă este trecerea exclusivă la vouchere de vacanță emise pe suport electronic. Aceasta înseamnă că voucherul de vacanță va fi disponibil doar sub formă electronică, fie prin intermediul unui card electronic, fie printr-o aplicație mobilă dedicată.

„În sensul prezentei legi, prin suport electronic se înţelege orice dispozitiv fizic sau instrument virtual care poate fi utilizat de către beneficiarul său pentru a efectua operațiuni cu biletele de valoare. Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaţilor, frecvenţa acordării acestora şi valoarea lor, acolo unde este cazul, precum şi unitatea emitentă şi modalitatea de acordare, respectiv prin dispozitiv fizic sau instrument virtual”, se arată în proiect.

Riscul de pierdere a voucherelor

Deși valabilitatea voucherelor de vacanță este de un an de la data alimentării pe suportul electronic, există riscul ca acestea să fie pierdute dacă nu sunt utilizate în timp util. Utilizarea voucherelor este strict legată de beneficiari, iar acestea pot fi folosite doar pentru achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate.

Amenzi pentru nerespectarea regulilor

Unitățile de cazare sau agențiile de turism care acceptă vouchere emise pentru alte persoane se expun unor amenzi considerabile. Conform Ministerului Turismului, amenda pentru comercializarea voucherelor de vacanță este de 26.600 de lei, în timp ce unitățile care acceptă tichete emise pentru alte persoane riscă o amendă de 13.300 de lei.

„Voucherele de vacanță nu sunt transmisibile. Pot fi folosite doar de către titular, pe baza actului de identitate. Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.

Vânzarea voucherelor de vacanţă este interzisă, iar amenda pentru comercializarea lor este de 26.600 de lei. Orice unitate de cazare sau agenție de turism care acceptă tichete emise pentru altă persoană va fi amendată cu 13.300 de lei”, transmite Ministerul Turismului.

Aceste modificări legislative au ca scop principal reglementarea și eficientizarea utilizării voucherelor de vacanță, precum și prevenirea abuzurilor și neregulilor în acest domeniu.