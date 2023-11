Trei pacienți au murit după ce au intrat în stop cardiorespirator, iar un al patrulea se află în stare gravă. Alți 30 de pacienți care au acuzat stări de rău au fost transferați la Spitalul Bârlad. Ministerul Sănătății a anunțat că a constituit o celulă de criză în cazul morților de la Spitalul Murgeni. După centralizarea datelor Ministrul Sănătății a prezentat un raport preliminar.

„Incepand cu noaptea de 22 noiembrie, au inceput sa apara la unii pacienti, secvential, simptome de toxiifectie alimentara, insa in cazul a trei dintre acesti pacienti situatia a evoluat rapid nefavorabil, au avut tulburari hemodinamice majore si au decedat, trei dintre ei.

Primele simptome au aparut in cursul noptii la unii dintre pacienti iar cele trei decese s-au inregistrat in intervalul 5-18:30, o sa aveti la dispozitie comunicatul de presa al Directiei de Sanatate Publică Vaslui.

Noi am aflat la Ministerul Sanatatii la ora 18:30 despre acest iincident. Am organizat rapid examinarea si trierea pamcientilor care avea simptomatologie. Numarul lor a fost in crestere. In total, 29 de pacienti au fost transferati la trei spitale, unde puteau sa primeasca si asistenta medicala de terapie intensiva. Cele trei spitale sunt: 2 din judetul Vaslui, respectiv spitalul din Barlad si spitalul din Vaslui și, bineinteles și la Iasi care este centru regional cel putin in zona patologgiei infectioase. S-au preelevat probe de aliment de la spital, cxare au fost trans,mise si probe biologice de la pacientii care prezentau simptomatologie au fost trimise la Institutul de Medicina Legala din Iasi. De asemenea, in paralele s-a desfasurat, sigur, nu este competenta mea, dar trebuie să va comunic acest lucru, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a desfasurat o activitate de control atat la spital cat si la manastirea de unde proveneau alimentele posibil incriminate. Pestele din care s-a gatit mancare inteleg ca avea acte de provenineta, s-au gasit si alte cantitati nefolosite care nu aveau astfel acte de provenienta insa ele nu au fost folosite pentru pregatirea acestei mese.