A fost făcut public Raportul Departamentului de Stat al SUA privind respectarea drepturilor omului în România pe anul 2020. La Secțiunea 2 – Respectarea Libertăților Civile, capitolul A – Libertatea de exprimare, inclusiv a presei, este menționat și cazul jurnalistului vrâncean Sebastian Oancea, care a câștigat și al patrulea proces intentat de fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan.

Al patrulea dosar viza un material de presă scris de Sebastian Oancea și publicat în Vrancea24 pe data de 28 octombrie 2015 – ”Nababii contractelor pe bani publici din județ: deputați, ziariști și sponsori de partid, cu probleme penale”.

Marian Oprișan a pierdut, din nou, în fața lui Sebastian Oancea, conform pronunțate de instanțele românești. ”On March 4, the High Court of Justice ruled against an appeal by Vrancea County Council President Marian Oprisan (PSD) against reporter Sebastian Oancea of Vrancea24 who wrote about public contracts granted by Oprisan to his business associates and individuals with criminal records. It was the fourth case lost by Oprisan against Oancea in recent years.” // ”Pe data de 4 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat împotriva apelului făcut de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan (PSD), la adresa reporterului, Sebastian Oancea, care a scris despre contractele publice acordate de Oprișan către partenerii săi de afaceri și către persoane cu cazier.

A fost al patrulea proces pierdut de Oprișan în fața lui Oancea în ultimii ani.”, se menționează în documentul american. Raportul integral al Departamentului de Stat al SUA cu privire la respectarea drepturilor omului în România, pe 2020, îl găsiți AICI.

Sursa: Realitatea de Bucuresti