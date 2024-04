Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Bogdan Despescu, a anunţat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că România este pregătită și pentru aderarea terestră la Spațiul Schengen. Chestorul general de poliție a prezentat și primele rezultate ale controalelor aleatorii, realizate cu ajutorul noilor aplicații de verificare E DAC.

„Au trecut 2 zile și jumătate de la ridicarea controalelor la punctele de frontieră aeriene și navale. Suntem într-un calendar așa cum ne-am pregătit foarte intens , sunt echipe care acționează în toate aeroporturile, avem si date statistice, după 2 zile și jumătate, obținute în baza aplicației DAC, pe care am lansat-o pe 31 martie. În baza datelor centralizate din mai multe județe am depistat 8 persoane urmărite, 10 persoane dispărute au fost găsite, precum și 5 autoturisme care figurau cu alertă în spațiul Schengen. Suntem în continuare, atenți la intrările și ieșirile din țară, vizavi de persoanele urmărite de noi”, a afirmat oficialul din Ministerul de Interne.

CE S-A SCHIMBAT PENTRU MINORII CARE CĂLĂTORESC, ÎNSOȚIȚI SAU NU, ÎN SPAȚUL SCHENGEN?

„Din punct de vedere al persoanelor majore nu avem obligații în plus, Mai mult decât atât, după controlul de securitate, nu mai sunt supuse controalelor sistematice, se deplasează direct către porțile de îmbarcare, iar la revenirea în țară nu mai stau la acel control de frontieră. Pentru persoanele minore se păstrează aceleași obligații ca și până la 31 martie, adică să aibă un act de călătorie, să aibă un tichet de călătorie si un act doveditor din partea părinților, dacă nu este însoțit de ambii, ca să dovedească legalitate deplasării. Dacă minorul are mai mult de 16 ani și nu este însoțit de părinți dar se deplasează spre domiciliul Schengen, nu mai este nevoie de accept, iar dacă se deplasează pentru diferite interese trebuie să dovedească faptul că are acceptul părinților.

Până acum nu au fost incidente. Controalele pe care le mai facem sunt aleatorii și se realizează după semnalări si suspiciunile care sunt percepute de colegii de la Poliția de Frontieră, Politie sau Jandarmerie. În plus, pe lângă activitatea din aeroporturi, avem numeroase acțiuni în zona de graniță, pe probleme de migrație și toate datele arată o scădere semnificativă a celor care încearcă să treacă ilegal granița. Așadar, măsurile pe care le-am implementat de mai mult timp funcționează și dau rezultate

ROMÂNIA, MAI BINE PREGĂTITĂ LA CONTROALE TERESTRE DECÂT UNELE STATE SCHENGEN

Din punctul nostru de vedere, al Ministerului de Interne, suntem pregătiți să intrăm și terestru în spațiul Schengen, am avut mai multe comisii de experți care au evaluat activitățile, au constata că suntem la nivelul statelor din spațiul Schengen. Mai mult, suntem exemplu de bună practică pentru unele state, ceea ce înseamnă că lucrăm mult mai bine, avem acces la toate bazele de date, ba chiar avem mult mai multe date în dispozitivele pe care le-am dezvoltat , cele din sistemul național.

Credeți că aceste rezultate vor conta atunci când se va da votul privind integrarea terestră a României în Schengen?

Tocmai de aceea ne-am pregătit atât de bine, pentru a nu da ocazia să se interpreteze că nu am fi pregătiți să dezvoltăm controlul în tot ceea ce însemnă zona terestră, pentru a dovedi că lucram la fel ca și alte state Schengen. Într-adevăr, ne așteptăm la anumite probleme, sunt inerente în tot acest mecanism, important este ca aceste probleme să fie corectate rapid, și cu siguranță vor fi cetățeni care ajung în spațiul Schengen dintre cei care până acum erau controlați sistematic și opriți vor reuși să treacă, dar avem mecanisme de preluare de la statele respective. Orice persoană plecată ilegal din România și depistată în alt stat Schengen este trimisă în țară. Instituția Schengen presupune circulație liberă, fără controale, dar atunci când cineva este într-o procedură judiciară, revine la patria de origine.

APLICAȚIA DAC DEVINE SPAIMA CELOR CARE VOR SĂ FUGĂ DE RIGORILE LEGII

Există vreun risc privind datele personale colectate cu ajutorul telefoanelor pe care este instalată aplicația DAC?

„Aplicația nu este una nou, lucrăm de câțiva ani la Poliția de Frontieră cu ea, atât cu dispozitivele fixe, cât și cu cele mobile. Cei care se deplasează cu trenul în afara țării erau mai demult verificați ci ajutorul acestor tablete. AM extins instalarea aplicația pe telefoanele de serviciu, la intern, acestea sunt marcate, există și un protocol la intrarea și ieșirea din tură, sunt foarte multe măsuri de protecție pentru ca un polițist să nu iasă în afară cu datele”, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, secretarul de stat în Ministerul de Interne, chestorul general Bogdan Despescu.