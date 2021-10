Ludovic Orban a anunțat că părăsește grupul parlamentar al PNL, fiind urmat de alți colegi deputați, unul dintre ei fiind deputatul de Vrancea Ion Ștefan. „Nu mi-a fost nicicând mai greu să fac un anunț ca cel pe care îl fac acum. Astăzi, 27 octombrie, am ales să demisionez din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, urmând a activa în calitate de deputat neafiliat. Membrilor PNL Vrancea, familiei politice alături de care am obținut cele mai frumoase rezultate în cariera politică îi spun clar: nu plec din PNL, rămân colegul dumneavoastră. Am însă o obligație morală față de cetățenii care m-au creditat cu votul lor, vrâncenii care au avut încredere în mine și în PNL și față de care mi-am luat o serie de angajamente în campaniile electorale. (…) Eu am mai spus lucrul acesta și îl repet: nu voi accepta niciodată să fiu partener politic cu ”ciuma roșie”, nu voi sta la aceeași masă cu baronii PSD care au ținut Vrancea și Moldova în sărăcie și care au risipit oamenii prin străinătate pentru o brumă de bani pe care nu îi puteau câștiga pentru familiile lor aici, acasă! Mă dezic de tot balamucul politic creat de unii și alții care au dovedit prin acțiunile lor că își bat joc de cetățeni, de o țară și pun în pericol implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.”, a scris Ion Ștefan pe pagina sa de Facebook. Citiți aici mai mult din mesajul deputatului Ion Ștefan. Ion Ștefan a fost ministru al Dezvoltării în Cabinetul Orban.