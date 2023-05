Realitatea PLUS merge înainte, în ciuda piedicilor care ni se pun, adesea de la cel mai înalt nivel, în urma unor ordine din umbră, noi suntem fermi în a duce mai departe parteneriatul cu românii. Începem săptămâna în forță, cu subiecte grele, și analizăm în detaliu legea care a dezbinat societatea și clasa politică. Tocmai de aceea, în platoul nostru este ministrul Gabriela Firea, care ne va lămuri ce prevede actul normativ referitor la prevenirea separării copiilor de familiile lor.

De la instituția pe care o conduce, eu cel puțin, am avut și am așteptări imense. Trăim în țara în care, cel puțin conform statisticilor oficiale, aproape trei sute de mii de micuți adorm, noapte de noapte, flămânzi. Aceste date nu sunt actualizate de aproape doi ani, timp în care am trecut peste o pandemie cumplită și s-a dezlănțuit un război sângeros lângă România. Toate acestea au pus o povară imensă asupra economiei care se deteriorează văzând cu ochii. În 2021, 39% dintre copiii din UE care trăiau în gospodării cu un nivel de educație scăzut au fost afectați de lipsuri materiale, în comparație cu 4% în cazul copiilor din gospodării cu un nivel de educație superior, potrivit datelor publicate de Eurostat. În 10 țări din UE, peste jumătate dintre copiii din gospodăriile cu un nivel de educație mai scăzut s-au confruntat cu lipsuri materiale, cele mai mari procente fiind înregistrate în România, Bulgaria și Ungaria. Este cât se poate de clar că educația are o legătură strânsă cu nivelul de trai, iar cifrele sunt alarmante. Astăzi, peste 40% din elevi se încadrează la categoria de analfabeți funcțional. Eșecul sistemului de învățământ se va resimți în anii care vor veni, iar viitorul acestei țări pare sumbru. Iar noile legi care se pregătesc, vor provoca și mai multă confuzie în acest sistem. Către ce ne îndreptăm și ce este de făcut? Răspunsurile sunt multiple, dar deloc ușoare, mai ales că astăzi nu mai există valori reale după care să ghidăm mințile tinere. Speranța pentru o Românie normală este la ce 11% dintre elevii care reprezintă vârfurile noii generații. Guvernanții trebuie să priceapă că sistemul de educație din România are un rol esențial în privința combaterii sărăciei. Tinerii cu studii superioare își găsesc mult mai ușor un loc de muncă și au un salariu mai mare, ceea ce îi ajută să-și crească prunci fără lipsuri materiale. În timp ce familiile care nu termină nici măcar liceul își condamnă copiii la lipsuri materiale sau chiar la sărăcie, iar micuții vor avea marele risc de a abandona studiile. Astăzi, datoria publică a ajuns la 700 de miliarde de lei și a ajuns la 50,1% din PIB. Asta înseamnă că se vor îngheța salariile, cel puțin în teorie. Căci în practică observăm majorări pentru veniturile unor români norocoși. Dacă datoria publică trece de 55%, pensiile vor fi înghețațe. Specialiștii spun că dacă noi, poporul, am vrea să plătim datoria publică, ar trebui să venim fiecare cu 37.000 de mii de lei de acasa. Șituația este mult mai gravă decât ni s-a prezentat oficial, dragii mei. Risipa este politică de stat, iar împrumuturile pe bandă rulantă ne-au amanetat viitorul pentru multe generații. Tocmai de aceea am intrat într-o săptămână crucială pe plan politic. Marius Budăi și Marcel Boloș au plecat la Bruxelles, unde încearcă zilele acestea să îi convingă pe comisarii europeni că procentul de 9,4% din PIB trebuie eliminat cu orice preț. În caz contrar, nu putem face recalcularea din noua lege a pensiilor. Profesorul Petrișor Peiu va face toate calculele și ne va explica în detaliu ce înseamnă toate aceste mutări și ce se discută chiar acum despre banii noștri. Însă, într-o societate în care violența depășește cote de nepermis, iar haosul este noua ordine, este greu de preconizat încotro ne îndreptăm. Cum putem face scut în fața copiilor abuzați în școli, a mamelor lovite și amenințate cu moartea? Mai ales că astăzi vedem că societatea este total divizată. Iar în Parlament, circul este total și dezgustător. Apreciez că doamna Firea dorește să ne explice, punct cu punct, fiecare articol de lege care a divizat clasa politică, dar și românii de rând, mai ales că am văzut că s-a pornit o campanie agresivă la adresa Domniei Sale. A apărut, în spațiul public, acuzația conform căreia consultanța pentru PNRR a fost făcută sub umbrela USR de multe firme străine, inclusiv norvegiene, care au un interes ascuns privind acest act normativ. Unele voci o acuză pe doamna ministru că nu ar fi străină de ONG-urile și fondurile norvegiene. Tocmai de aceea o felicit că a avut curajul să iasă în față și să scoată la lumină întreg adevărul. Are toată susținerea mea, îi acord spațiul necesar să explice în detaliu ce e manipulare și ce nu. Îmi doresc ca în urma acestui interviu sa se înțeleagă clar intenția legii, sa se lămurească dacă se vor confisca copiii, nu de doamna Firea- cum am văzut ca este campanie virulentă pe pagina de facebook personal a doamnei ministru, ci de și prin legea implementată de ea si votată de aproape toată clasa politica! Dumnezeu ne-a lăsat moștenire cartea cea de toate zilele ca sa ne trăim viața frumos, in libertate, in armonie cu tot ce ne înconjoară si in lumina adevărului! Cunoaște adevarul si te vei elibera! Tot ce vorbim la televiziune rămâne înregistrat și, in timp, se va dovedi cine a rostit adevarul si cine a propagat minciuna! Am apreciat dorința doamnei ministru Firea de a veni aici, in platou, in fata telespectatorilor noștri, nu puțini la număr, in contextul in care pana acum invitațiile ne-au fost ignorate nu doar Domnia Sa, ci de toți liderii PSD care fac parte din cabinetul Ciucă. Discuția din aceasta seara va fi ca de la mama la mama in primul rând, ca de la cetățean la ministru in al doilea rând, și ca de la om la om si când zic om, zic totul. In noi este Dumnezeu, in fiecare dintre noi si tot ceea ce trebuie sa facem este sa spunem ce gândim, ce simțim, sa arătam adevarul, din adevăr vine libertatea si bucuria. Viața nu este doar despre lupta, ea este despre bucurie și trăire in armonie! Soluții sunt la fiecare problema, trebuie doar sa intram in relații cu persoanele potrivite sa ne dorim sa le rezolvam și le vom rezolva. Unii înțelepți spun ca fiecare problema are mai multe soluții, depinde de unde vedem problema, din interiorul ei sau din exteriorul ei. Pentru ca libertatea presei astăzi nu prea mai există, da și pentru ca amenzile la noi vin indiferent de vreme și de vremuri, azi nu o sa pot primi telefoane in direct, de la telespectatorii mei din Norvegia, Suedia, Danemarca, ori Austria, ca sa nu ducem discuțiile intr-o zona greu de stăpânit. Dar întrebările și răspunsurile doamnei ministru sper sa va liniștească și sa va mulțumească. Viața este o foarte frumoasa, sa o trăim din plin și sa ne dam mâna, în dorința de a aduce zâmbete, iubire, pace, stabilitate, încredere și lumina! Încerc seara de seara sa va aduc in case, in suflet și gânduri pozitive, cuvinte de înălțare sufleteasca care sa va aducă in acea stare in care sa va simțiți motivați sa continuați sa va bucurați de fiecare zi. Bucuria încetează procesul de îmbătrânire și toți avem nevoie de această trăire! De când nu ați mai trăit acest sentiment? Este extraordinar, este înălțător! Bucurie va doresc, din suflet, tuturor! Așadar, eu vă invit să ne așezăm la masa dialogului și să rămânem uniți în cuget și simțiri, doar împreuna facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir