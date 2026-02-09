Vești despre starea lui Mircea Lucescu! Anunțul făcut de șeful FRF: selecționerul pleacă în străinătate pentru investigații suplimentare

Selecționerul pleacă în străinătate pentru investigații suplimentare

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a oferit luni noi informații despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, precizând că acesta a fost externat și urmează să meargă în afara țării pentru a obține o a doua opinie medicală.

Potrivit oficialului FRF, decizia a fost luată de comun acord, având ca principal obiectiv siguranța și recuperarea completă a tehnicianului. „Am discutat din nou cu domnul Lucescu înainte de externare. S

ituația este stabilă, se simte bine, însă, având în vedere vârsta și experiența medicală recentă, este important să avem și o evaluare suplimentară. Am stabilit ca până pe 20 februarie să luăm o decizie”, a declarat Burleanu.

FRF nu caută înlocuitor, deocamdată

Președintele federației a subliniat că, în acest moment, nu există negocieri cu alți antrenori și că Mircea Lucescu rămâne selecționerul echipei naționale. „Nu am purtat nicio discuție cu altcineva.

Atât timp cât domnul Lucescu are contract și mandat, respectăm acest lucru. Eventualele decizii vor fi luate doar după 20 februarie, dacă situația medicală nu îi va permite să fie pe bancă”, a explicat Burleanu.

Acesta a reiterat că prioritatea absolută a FRF este sănătatea antrenorului. „Atât noi, cât și dumnealui vrem să fim siguri că nu vor apărea surprize neplăcute. Starea lui este cea mai importantă”, a mai spus șeful FRF.

Evoluție favorabilă după internare

Săptămâna trecută, Federația Română de Fotbal anunța că Mircea Lucescu a fost internat pentru supraveghere medicală, în urma unei infecții subcutanate, pentru care a urmat un tratament cu antibiotice.

Reprezentanții FRF au precizat atunci că evoluția este pozitivă și că nu s-a pus problema transferului către o altă unitate medicală, nici în țară, nici în străinătate.

Decizie importantă până la finalul lunii

În următoarele săptămâni, în funcție de rezultatele investigațiilor și recomandările medicilor, conducerea FRF va analiza situația și va decide dacă Mircea Lucescu își poate continua activitatea pe banca naționalei. Până atunci, oficialii federației transmit că susținerea și sănătatea selecționerului rămân prioritare.