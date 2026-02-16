Universitatea Craiova a învins FCSB cu 1-0, iar campioana tremură pentru calificarea în play-off

FCSB este abia pe locul 10, cu 40 de puncte

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Superligă, scrie Realitatea Sportivă.

Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru.

Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid.

Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.