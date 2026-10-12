Patru medici din Focșani trimiși în judecată pentru ucidere din culpă și fals intelectual

Patru medici de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani a finalizat cercetările penale și a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a a patru inculpați, toți de profesie medici.
Conform comunicatului de presă, medicii sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă.
Acuzațiile procurorilor
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în luna aprilie 2022, inculpatele J.G.A. și C.A., în calitate de medici chirurgi la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, nu s-au asigurat că în cavitatea abdominală a unei paciente minore, supuse unei operații de cezariană, nu au rămas materiale textile, comprese sau alte corpuri străine.
Potrivit parchetului, pacienta a decedat în cursul lunii iulie 2022. La o a doua intervenție chirurgicală efectuată în aceeași lună, inculpata J.G.A., împreună cu inculpata M.M.A., au identificat și au îndepărtat corpurile străine rămase de la prima operație.
Procurorii susțin că cele două medic au omis intenționat să menționeze acest aspect în protocolul operator, deși consemnarea era obligatorie. De asemenea, inculpata M.M.A. nu a declarat aceste aspecte organelor de poliție cu ocazia audierilor.
În ceea ce-l privește pe inculpatul O.C., medic chirurg care a participat la intervenția din iulie 2022, cercetările au reliefat că acesta a omis intenționat să consemneze în protocolul operator corpurile străine identificate, fapt care a îngreunat cercetările.
Parchetul precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.