Patru medici din Focșani trimiși în judecată pentru ucidere din culpă și fals intelectual

Publicat 12 oct. 2026, 08:55 Sursă Monitorul de Vrancea

Patru medici de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă.

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