Focar de variolă ovină în Vrancea: 400 de oi vor fi sacrificate

Autoritățile din județul Vrancea au decis uciderea a aproximativ 400 de ovine din localitatea Doaga, comuna Garoafa, și distrugerea furajelor, în urma confirmării unui focar de variolă ovină.
Decizia a fost anunțată miercuri, 7 octombrie, de prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, imediat după convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB). Planul de măsuri aprobat în cadrul reuniunii vizează eradicarea rapidă a infecției și prevenirea răspândirii acesteia către alte exploatații zootehnice din zonă.
Măsurile urgente includ sacrificarea tuturor animalelor din ferma afectată, neutralizarea carcaselor și distrugerea integrală a furajelor depozitate. Autoritățile au impus, de asemenea, dezinfecția obligatorie a adăposturilor, echipamentelor, obiectelor și vehiculelor utilizate în exploatație. Gunoiul de grajd și materialele folosite pentru așternut vor fi distruse sau supuse tratamentului termic timp de 42 de zile.
Pentru a limita circulația virusului, s-au instituit două perimetre de control sanitar-veterinar în jurul focarului. Zona de protecție are o rază de minimum 5 kilometri, iar zona de supraveghere de minimum 20 de kilometri. În aceste zone se aplică restricții stricte privind transportul și comercializarea ovinelor și caprinelor, fiind efectuate verificări veterinare și monitorizarea efectivelor.
Contextul epidemiologic este îngrijorator deoarece focare similare au fost confirmate anterior în județele vecine. Prefectura a organizat încă de acum câteva săptămâni o reuniune preventivă cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea și structurile de ordine publică pentru a discuta riscurile asociate circulației animalelor.
Proprietarii fermelor afectate vor primi despăgubiri calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009, care reglementează metodologia de stabilire și plată a compensațiilor pentru pierderile provocate de măsurile de combatere a bolilor la animale. Efectivele vor fi evaluate în vederea stabilirii sumelor cuvenite.
Liviu Macovei a solicitat crescătorilor din județ să respecte cu strictețe restricțiile instituite și să sesizeze imediat medicii veterinari în cazul apariției unor simptome de boală sau al mortalităților neobișnuite. Prefectul a subliniat că transportul ilegal al animalelor și neanunțarea cazurilor suspecte favorizează răspândirea infecției.