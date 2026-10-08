Focar de variolă ovină în Vrancea: 400 de oi vor fi sacrificate

Publicat 8 oct. 2026, 15:38 Sursă capital

Autoritățile din județul Vrancea au decis uciderea a aproximativ 400 de ovine din localitatea Doaga, comuna Garoafa, și distrugerea furajelor, în urma confirmării unui focar de variolă ovină.

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