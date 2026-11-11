Comandament de urgență la Guvern după avaria de la Cernavodă
Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă (foto: CNE)
Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou. România importă masiv energie, iar Guvernul pregătește un comandament de urgență.
România se confruntă cu o situație tensionată în sistemul energetic național, după ce Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprit din nou, la numai câteva zile de la repornire. Incidentul a determinat creșterea semnificativă a importurilor de electricitate, în condițiile în care producția de energie nucleară a fost întreruptă. Pe fondul acestei situații, Guvernul pregătește un comandament de urgență pentru analizarea problemelor și identificarea unor soluții.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, întâlnirea ar urma să aibă loc miercuri, 11 noiembrie, la nivelul Executivului. Pe agenda discuțiilor se află situația de la Cernavodă, funcționarea reactoarelor și măsurile necesare pentru limitarea presiunii asupra sistemului energetic.
Importurile de energie electrică au crescut puternic după oprirea Centralei de la Cernavodă
Oprirea Unității 1 s-a reflectat imediat în echilibrul dintre producția și consumul de electricitate din România. Potrivit datelor Transelectrica citate în presă, marți dimineață, 10 noiembrie, în jurul orei 09:00, consumul național era de aproximativ 7.448 MW, în timp ce producția internă ajunsese la 5.192 MW.
Diferența de aproximativ 2.200 MW era acoperită prin importuri de energie electrică, ceea ce reprezenta aproape 30% din consumul instantaneu al țării.
Situația este cu atât mai complicată cu cât producția celor două reactoare de la Cernavodă reprezintă o componentă importantă a sistemului energetic național. Indisponibilitatea acestora reduce capacitatea de producție internă și crește necesarul de electricitate achiziționată din piețele externe.
De ce s-a oprit Reactorul 1 de la Cernavodă
Unitatea 1 fusese reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, după o perioadă de peste trei luni în care nu a produs energie electrică.
Revenirea în funcțiune nu a durat însă prea mult. Luni, 9 noiembrie, reactorul a întâmpinat o nouă problemă tehnică. Inițial, puterea de producție a fost redusă, iar în jurul orei 18:00 unitatea a fost oprită complet.
Potrivit informațiilor transmise de Nuclearelectrica, defecțiunea a apărut în partea convențională a instalației, fără legătură cu zona nucleară a reactorului.
Ministrul Energiei a explicat că problema a fost identificată în zona turbinei de abur și că nu a existat niciun pericol pentru securitatea nucleară.
Specialiștii au început intervențiile pentru remedierea defecțiunii, iar estimarea prezentată de autorități este de două până la patru zile pentru efectuarea reparațiilor.
După finalizarea lucrărilor vor urma procedurile tehnice necesare repornirii și reconectării reactorului la rețeaua națională.
Când ar putea reveni în funcțiune reactoarele de la Cernavodă
Nuclearelectrica a prezentat și un calendar estimativ pentru revenirea în funcțiune a celor două unități.
În cazul Unității 2, reconectarea la Sistemul Energetic Național este estimată pentru miercuri, 11 noiembrie, urmând ca reactorul să ajungă la puterea nominală joi, 12 noiembrie.
Pentru Unitatea 1, situația este mai complicată, deoarece echipele tehnice trebuie să finalizeze intervențiile asupra echipamentelor defecte. Reparațiile sunt estimate la două-patru zile, după care vor fi parcurse etapele necesare repornirii.
Autoritățile nu au comunicat încă o dată certă pentru revenirea Unității 1 la capacitatea normală de producție.
Nuclearelectrica a precizat că toate operațiunile se desfășoară cu respectarea procedurilor tehnice și a cerințelor de securitate nucleară.
Comandament de urgență la Guvern. Autoritățile caută soluții pentru criza energetică
În contextul creșterii importurilor de electricitate și al problemelor apărute la centrala nucleară, la Guvern este pregătită o reuniune de urgență dedicată situației din sectorul energetic.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, în cadrul întâlnirii urmează să fie analizate problemele de la Cernavodă și măsurile care pot fi adoptate pentru asigurarea necesarului de energie electrică.
Discuțiile sunt importante în condițiile în care România trebuie să gestioneze simultan necesarul ridicat de consum, indisponibilitatea temporară a unor capacități de producție și dependența crescută de importurile de electricitate.
În paralel, Ministerul Energiei monitorizează evoluția lucrărilor de la centrală și menține legătura cu reprezentanții Nuclearelectrica.
Directorul tehnic de la Cernavodă va fi înlocuit după incidentele repetate
Problemele apărute la centrala nucleară au determinat și măsuri la nivelul conducerii tehnice.
Nuclearelectrica a anunțat că directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi înlocuit începând cu 1 decembrie 2026.
Compania a precizat că sunt în desfășurare verificări pentru identificarea cauzelor care au dus la indisponibilitatea echipamentelor și la oprirea Unității 1.
Rezultatele analizelor urmează să fie prezentate într-un raport ulterior.
Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile sistemului energetic național și importanța menținerii în funcțiune a capacităților interne de producție, mai ales în perspectiva sezonului rece.
În perioada următoare, evoluția lucrărilor de la Cernavodă și revenirea reactoarelor în sistem vor fi esențiale pentru reducerea presiunii asupra importurilor și pentru asigurarea necesarului de electricitate al României.
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