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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Care sunt motivele care duc la divorț?

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Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat9 nov. 2026, 12:25
Actualizat9 nov. 2026, 12:31

Ce anume îi îndepărtează pe parteneri și ce greșeli pot duce la destrămarea unei căsnicii? Sunt întrebări la care răspunde psihologul Ioan Ungureanu, invitat în premieră la Realitatea PLUS, în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS.

Discuția aduce în prim-plan unul dintre cele mai frecvente motive de conflict într-un cuplu: nevoia permanentă de a demonstra cine are dreptate.

În primul rând, obsesia asta cu cine are dreptate. N-are nimeni dreptate, întotdeauna n-are nimeni dreptate și întotdeauna au amândoi dreptate.

explica psihologul Ioan Ungureanu.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 13, noiembrie, de la ora 15:00.

 

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