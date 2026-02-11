Rolex de 30.000 de euro la protestul primarilor. Replica unui edil pentru premierul Ilie Bolojan, în plină dispută pe tema fondurilor

Primarii acuză tăieri de fonduri și presiuni bugetare

Întâlnirea tensionată dintre premierul Ilie Bolojan și peste 500 de primari din întreaga țară a fost marcată nu doar de reproșuri privind bugetele locale, ci și de un episod care a atras rapid atenția presei. Un primar și-a făcut apariția cu un ceas Rolex estimat la peste 30.000 de euro.

Ioan Stegeran, primarul liberal al comunei Fărcașa din județul Maramureș, aflat la al șaptelea mandat, a venit la discuțiile din Parlament afișând un accesoriu de lux care a devenit rapid subiect de comentarii. Edilul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru ceasuri de colecție, deținând piese de la branduri precum Rolex, Patek Philippe sau Vacheron Constantin.

Schimb de replici pe tema „ceasului modest”

În contextul dezbaterilor, premierul Ilie Bolojan a amintit că poartă un ceas în valoare de aproximativ 800 de lei, gest interpretat ca un semnal de modestie într-o perioadă de restricții bugetare.

Întrebat de reporteri dacă ar urma exemplul premierului, primarul din Fărcașa a răspuns ironic: „Să-și ia dânsul, că eu sunt mai în vârstă ca și dânsul”, replică ce a stârnit reacții și comentarii.

Dincolo de acest moment, atmosfera întâlnirii a fost una apăsătoare, dominată de nemulțumirile edililor față de politicile fiscale și de reforma administrației publice locale.

Edilii l-au acuzat pe premier că a pus presiune pe administrațiile locale prin majorarea taxelor și că Guvernul intenționează să reducă sumele alocate de la bugetul de stat, inclusiv cotele defalcate din TVA și impozitul pe venit.

În replică, Ilie Bolojan a susținut că situația financiară a țării impune măsuri ferme. „Acești bani țara noastră nu îi mai are. Trebuie să înțelegeți că îi împrumutăm”, a declarat premierul, subliniind necesitatea reducerii cheltuielilor și a reformării aparatului administrativ.

Amenințări cu greva și proteste în primării

Nemulțumirile nu s-au limitat la discuțiile din Parlament. În peste 1.500 de primării din țară a avut loc o grevă de avertisment, funcționarii întrerupând activitatea timp de două ore în semn de protest față de reforma anunțată.

Proiectul guvernamental prevede desființarea a aproximativ 13.000 de posturi din primării și consilii județene, precum și reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Mai mulți primari au avertizat că ar putea declanșa greva generală dacă Executivul va adopta măsurile în forma actuală.

Nici liderul PSD, Sorin Grindeanu, prezent la discuții, nu a fost ocolit de criticile edililor, în ciuda poziționărilor sale rezervate față de unele dintre măsurile coaliției.

Reforma administrației locale, negociată timp de șase luni în cadrul coaliției de guvernare, ar putea fi adoptată prin Ordonanță de Urgență, variantă care alimentează și mai mult tensiunile dintre Guvern și autoritățile locale.