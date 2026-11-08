Realitatea PLUS: PNL pregătește fuziunea cu Forța Dreptei. Liberalii au aprobat înființarea Polului Modernizării

PNL a aprobat demersurile pentru constituirea Polului Modernizării. Primul pas: negocieri pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei.
Partidul Național Liberal (PNL) face primii pași pentru constituirea unei noi construcții politice de dreapta. Biroul Politic Național al formațiunii a aprobat în unanimitate, duminică seara, 8 noiembrie, demararea procedurilor pentru înființarea Polului Modernizării, potrivit unor surse Realitatea PLUS.
Prima etapă a proiectului vizează deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban. În urma unei eventuale înțelegeri, formațiunea ar urma să fie integrată în PNL.
Decizia a fost luată în cadrul ședinței conducerii liberale, convocată de Ilie Bolojan la Vila Lac. Reuniunea a început la ora 17:00 și s-a desfășurat într-un context marcat de tensiuni și nemulțumiri în interiorul partidului.
PNL începe negocierile pentru fuziunea cu Forța Dreptei
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, conducerea PNL a dat undă verde demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării. Primul obiectiv îl reprezintă negocierea unei fuziuni prin absorbție cu Forța Dreptei, formațiunea politică asociată lui Ludovic Orban.
Inițiativa se înscrie în strategia lui Ilie Bolojan privind consolidarea unei alianțe de dreapta pentru viitoarele alegeri. În acest proiect ar putea fi implicate și USR, precum și alte formațiuni politice mai mici.
Planul urmărește conturarea unei formule politice capabile să reunească mai multe forțe de dreapta și să consolideze reprezentarea acestora pe scena politică.
Tensiuni în PNL. Mai mulți lideri îl susțin pe Alin Tișe pentru conducerea partidului
În paralel cu discuțiile despre reorganizarea dreptei, în interiorul PNL continuă să se manifeste nemulțumiri față de actuala conducere și față de direcția politică stabilită de Ilie Bolojan.
Mai mulți primari și președinți de consilii județene și-ar dori o schimbare la vârful partidului. În acest context, Alin Tișe beneficiază de susținerea tot mai multor lideri locali pentru preluarea conducerii formațiunii, potrivit informațiilor relatate de Realitatea PLUS.
O parte dintre liberali consideră că organizarea alegerilor interne și stabilirea unei noi conduceri ar trebui să aibă loc înainte de luarea unor decizii majore privind alianțele politice.
De asemenea, există voci în partid care contestă apropierea de USR. Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a avertizat anterior că o asemenea colaborare ar putea reprezenta o greșeală, invocând dificultățile de cooperare dintre cele două formațiuni în administrațiile locale.
Ilie Bolojan discută cu organizațiile PNL din țară
În această perioadă, Ilie Bolojan a început un turneu în teritoriu, în cadrul căruia se întâlnește cu reprezentanții organizațiilor județene ale PNL.
Discuțiile vizează atât consolidarea sprijinului pentru actuala conducere, cât și stabilirea direcției politice a partidului pentru perioada următoare.
Înființarea Polului Modernizării și posibila fuziune cu Forța Dreptei reprezintă, astfel, două dintre principalele teme care pot influența reorganizarea dreptei și viitorul politic al liberalilor.
Deocamdată, demersurile aprobate vizează începerea negocierilor, iar o eventuală fuziune urmează să fie stabilită în urma discuțiilor dintre cele două formațiuni.