Răspunsul crucial al magistraților pentru Călin Georgescu la un an de la alegerile prezidențiale care au marcat politica. Ce vor decide judecătorii în primul dosar trimis în judecată
La un an de la momentul ce a marcat istoria politică a țării din ultimii 35 de ani prin câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, se așteaptă pronunțarea magistraților de la judecătoria sectorului 1 în dosarul lui Călin Georgescu! Judecătorii vor decide astăzi dacă vor admite cererile formulate de avocați și chiar dacă vor întoarce dosarul înapoi pe masa procurorilor!
La un an de la câștigarea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, un moment care cu siguranță a marcat clasa politică din ultimii 35 de ani, se așteaptă un răspuns crucial în primul dosar penal trimis în judecată chiar de către procurorii de la Parchetul General în cazul lui Călin Georgescu.
Este vorba despre primul dosar trimis în judecată în care, de asemenea, este dispusă și măsura preventivă de control judiciar, iar liderul suveranist este pus sub acuzare pentru propagandă legionară. Acuzații care, spun însă avocații, nu se susțin cu probe concrete, dar nici cu argumente.
De asemenea, se așteaptă în această dimineață pronunțarea în acest caz după primul termen care a avut loc în procedura de cameră preliminară, măsuri și excepții dispuse de judecători în cadrul acestei proceduri.
Săptămânile trecute s-au ridicat mai multe cereri și excepții de către avocați în fața instanței, când a avut loc acest termen, și de asemenea mai multe excepții de neconstituționalitate, printre care s-a cerut de către avocați să se reîntoarcă dosarul înapoi pe masa procurorilor la Parchet, un moment care ar putea aduce o răsturnare de situație în acest caz. Ar fi o situație fără precedent, dacă s-ar lua această decizie.
Rămâne de văzut ce decizie vor lua în acest caz judecătorii și cum va evolua acest caz, având în vedere că a avut loc de-abia primul termen care a avut loc în instanță.
