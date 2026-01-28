PSD s-a săturat până peste cap de premier. Ce spune Adrian Câciu despre ieșirea de la guvernare: „Dar nu e mai simplu să-l schimbăm pe Bolojan?”

PSD s-a săturat până peste cap de Ilie Bolojan

Discuțiile din interiorul coaliției sunt și mai tensionate după declarațiile formulate recent de premierul Ilie Bolojan, iar subiectul unei posibile ieșiri de la guvernare a PSD a fost readus în centrul atenției. În acest context, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, l-a criticat dur pe șeful Executivului pentru toate măsurile pe care le-a luat și care i-a afectat pe români.

În exclusivitate pentru Realitatea Plus, Adrian Câciu a subliniat că PSD se află la guvernare în urma votului primit de la cetățeni și că un lider de partid cu un scor electoral mai mic nu poate destabiliza coaliția. El a afirmat că, dacă există probleme, soluția nu este retragerea PSD de la guvernare, ci înlocuirea premierului, în cazul de față, a lui Ilie Bolojan.

„Dar nu e mai simplu să-l schimbăm pe Bolojan dacă nu mai putem să continuăm? De ce trebuie să iasă PSD de la guvernare? PSD este în acest Parlament și la guvernare pentru că a fost votat de oameni. Nu un lider de partid de pe locul 3 poate să facă tot ce vrea în țara asta.

Adică avem aceste discuții, cu elemente pe care le aducem și în spațiul public, dar chestiunile astea în care își arată mușchii cel mic, adică domnul Bolojan, că e mic, e mic și ca statură, dar și ca voturi în spate, nu ne sperie. Nu, din contră, ne vom lupta, iar în cazul în care nu se poate altfel, Bolojan va pleca. Coaliția, din punctul meu de vedere, poate rămâne în continuare, din 3 sau din 4. Personal mi-aș dori din 3 partide”, a declarat Adrian Câciu.

Fostul ministru a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, pe care îl consideră improbabil, insistând că premierul trebuie să respecte logica unei guvernări de coaliție și să mențină dialogul cu partenerii politici.

Ce spune Adrian Câciu despre scenariul alegerilor anticipate

„Eu am spus despre alegeri anticipate așa cum spune Bolojan de guvern minoritar. Adică este o chestiune atât de neplauzibilă la acest moment, pentru că există multe alte condiționalități care se întâmplă până la acele momente. Primul moment este dacă premierul nu înțelege că este premierul unei coaliții, nu este pe concurs de frumusețe, n-a fost ales de popor să fie prim-ministru, a fost numit de Parlamentul României la propunerea unei coaliții. Dacă sfidează partidele din coaliție și mai ales cel mai important partid din coaliție, își pierde încrederea acelui partid. Pierzându-și încrederea, pleacă. E simplu ca bună ziua.

Dacă înțelege că trebuie să fie un om al dialogului și să respecte ceea ce propune PSD, atunci nu are de ce să plece. Iar ca să respecte ceea ce propune PSD, este că trebuie să ne întoarcem către oameni. Oamenii au plătit prin taxe și impozite, dacă vreți, lipsa de competență a domnului Bolojan. Haideți să reparăm. Nu vrea domnul Bolojan să reparăm, reparăm fără dânsul. E atât de simplu”, a mai punctat Câciu.