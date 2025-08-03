NOUL PENAL DIN GUVERN. MINISTRUL CU 4 DOSARE, ÎNȘURUBAT ÎN FUNCȚIE DE BOLOJAN: ”SUNT O VICTIMĂ A UNUI SISTEM CARE GREȘEȘTE”

Ministrul Culturii a făcut noi declarații halucinante cu privire la cele patru dosare penale care îl vizează

Ministrul Culturii a făcut noi declarații halucinante cu privire la cele patru dosare penale care îl vizează. Acesta susține că este doar o victimă a unui sistem care greșește și nu își recunoaște greșeala. Ne reamintim că Andras Demeter a avut inclusiv interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani.

Întrebat de jurnaliști cu privire la dosarele deschise pe numele său, ministrul Culturii a răspuns:

„Cu siguranță, în peste trei decenii de activitate în management și/sau administrație, nu am fost confortabil tuturor. A fost imposibil de evitat să fi avut diverse calități (din când în când chiar și procesuale) în diverse dosare civile, de natură administrativă sau chiar penală. Nu recunosc corectitudinea tratamentului în cadrul procesului, susțin că nu este și nu a fost un proces corect.”



Actorul Andras Demeter propus în guvernul Bolojan de către UDMR a fost găsit incompatibil de Agenția Națională de integritate. El a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție prin sentință definitivă încă din noiembrie 2017 pentru încălcarea legii conflictului de interese. El a avut interdicția de a ocupa trei ani o funcție publică, în urma deciziei Curții Supreme, interdicție ce a expirat în noiembrie 2020.

Andras Istvan Demeter a fost protagonistul unei controverse majore: el a continuat să ocupe pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public, dar a fost și coordonator cu atribuții de director al Casei de Producție a TVR, în ciuda condamnării primite de la Înalta Curte.



Agenția Națională de Integritate a cerut în decembrie 2017, printr-o adresă adresată președinților celor două camere ale Parlamentului, să demareze procedurile de destituire din funcție. Cu toate acestea, el a rămas în funcții în continuare.

Andras Demeter a atacat decizia, însă în noiembrie 2018 Înalta Curte a respins cererea de revizuire. Faptul că ministrul Culturii a recurs la o cale extraordinară de atac nu înseamnă însă că decizia definitivă pronunțată de Înalta Curte încă din noiembrie 2017 nu trebuia pusă în aplicare.

Agenția Națională de Integritate l-a acuzat pe Andras Demeter că, în septembrie 2011, pe vremea când ocupa funcția de director general al Radioului Public, a semnat un ordin prin care s-a numit singur în funcția de coordonator într-un proiect cu fonduri europene, obținând în urma activităților desfășurate un venit brut în valoare de 190.000 de lei. Potrivit ANI, Demeter a emis un act administrativ în exercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, încălcând astfel legea conflictului de interese. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe definitiv pe actualul ministru al Culturii.



În plus, jurnaliștii de la G4Media scriu că Andras Demeter a fost pus sub urmărire penală de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în noiembrie 2016 în dosarul devalizării bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune. El a fost acuzat de săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi conflict de interese. Nu este clar dacă acest dosar s-a finalizat cu trimiterea în judecată sau a fost închis.

