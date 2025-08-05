LULEA, AUR: STATUL SE ÎMPRUMUTĂ, BNR TIPĂREŞTE BANI, IAR ROMÂNII PLĂTESC SCUMP: INFLAŢIE, SĂRĂCIE ŞI VIITOR AMANETAT

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, susţine că România merge "într-o direcţie greşită", în condiţiile în care statul "se împrumută, Banca Naţională a României tipăreşte bani, iar românii plătesc scump: inflaţie, sărăcie şi viitor amanetat".

"Statul se împrumută, BNR tipăreşte bani, iar românii plătesc scump: inflaţie, sărăcie şi viitor amanetat. România s-a împrumutat din nou. Statul român a mai tras o linie de credit internă, încă un miliard de lei împrumut de la băncile comerciale. Care este motivul? Taxele deja uriaşe nu mai acoperă cheltuielile nesăbuite ale guvernării PSD-PNL-USR-UDMR. În loc să taie din risipă, continuă să bage mâna adânc în buzunarele copiilor noştri. Dobânzile sunt halucinante, peste 7% pe an, de câteva ori mai ridicate de media europeană", a declarat Lulea, potrivit unui comunicat de presă al AUR remis AGERPRES.

Potrivit prim-vicepreşedintelui AUR, România se împrumută "scump" şi "mult", "într-un ritm care alimentează direct instabilitatea economică deja creată de instabilitatea politică".

"Datoria publică a depăşit pragul de o mie de miliarde de lei, echivalentul a 200 miliarde de euro. Cei mai mari creditori ai statului sunt băncile comerciale. Lor li se adaugă fondurile private de pensii şi marii finanţatori internaţionali, fie ei instituţionali sau privaţi. Dar esenţial este că băncile nu acordă aceste împrumuturi din patriotism, ci pentru că sunt împinse de presiunile politice şi de banii pompaţi în sistem chiar de Banca Naţională a României. Anul trecut, BNR a injectat pe piaţă aproape 50 de miliarde de lei, iar aceste sume ajung indirect în finanţarea deficitului statului şi duc la inflaţie. Iar inflaţia este un impozit ascuns. Românii pierd putere de cumpărare fără ca cineva să le ceară acordul. Nu avem doar o criză bugetară, instituţională, o criză politică, ci şi o formă de sabotaj economic intern", a afirmat Marius Lulea.

