Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului

Premierul desemnat a început conturarea programului de guvernare și a viitoarei echipe guvernamentale, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Primele negocieri cu partidele parlamentare sunt așteptate să înceapă miercuri, în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții PSD și PNL.
Potrivit surselor politice, premierul desemnat, Luca Niculescu, urmează să aibă o primă rundă de discuții cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Social-democrații vor merge la negocieri cu un mandat larg, stabilit în urma reuniunii Biroului Politic Național desfășurate marți la sediul central al partidului.
Nemulțumiri majore din partea PSD
În interiorul PSD există nemulțumiri cu privire la nominalizarea lui Niculescu pentru funcția de premier. Social-democrații ar urma să prezinte în cadrul negocierilor o serie de „linii roșii”, în special în ceea ce privește măsurile care vor fi incluse în programul de guvernare și soluțiile propuse pentru redresarea economică.
Bolojan votează dacă îi sunt păstrate „austeritățile”
Tot miercuri sunt programate discuții și cu reprezentanții Partidului Național Liberal. Liberalii ar urma să urmărească poziția pe care o va adopta PSD în negocieri și să solicite, la rândul lor, continuarea măsurilor de austeritate începute în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului.
Negocierile dintre premierul desemnat și partidele politice vor fi esențiale pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru definitivarea viitorului Cabinet. În paralel cu discuțiile politice, Luca Niculescu lucrează la programul de guvernare și la lista miniștrilor care ar urma să facă parte din noul Executiv.
Potrivit calendarului vehiculat în acest moment, săptămâna viitoare, cel târziu în 19-20 octombrie, ar putea avea loc audierile candidaților pentru funcțiile de ministru în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
Ulterior, cele două Camere ale Parlamentului ar urma să se pronunțe asupra cererii de învestitură a noului Guvern. Pentru acordarea votului de încredere sunt necesare 233 de voturi.
Premierul desemnat are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a forma echipa guvernamentală, a finaliza programul de guvernare și a solicita votul Parlamentului. Miza negocierilor din următoarele zile este, astfel, obținerea unei majorități care să permită învestirea noului Executiv.
SURSA: Realitatea.NET