Luca Niculescu, declarații după întâlnirea cu liderii PSD: Misiunea mea este să construiesc punți. Am văzut deschidere în a găsi soluții

Publicat 8 oct. 2026, 12:37 Actualizat 8 oct. 2026, 12:39 Sursă realitatea.net

Premierul desemnat Luca Niculescu a dat startul negocierilor pentru formarea noului Guvern cu un mesaj de conciliere către PSD, promițând că nu va renunța la măsurile considerate benefice pentru populație și că va căuta soluții pentru protejarea veniturilor românilor.

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