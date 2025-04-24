KREMLINUL SALUTĂ DECLARAȚIILE LUI TRUMP PRIVIND CRIMEEA: „PIERDUTĂ DE MULȚI ANI”

Kremlinul a reacționat joi la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a catalogat Crimeea drept un teritoriu „pierdut” de Ucraina „de mulți ani”.

Kremlinul a reacționat joi la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a catalogat Crimeea drept un teritoriu „pierdut” de Ucraina „de mulți ani”. Mesajul liderului de la Washington vine într-un moment tensionat, în care peninsula anexată de Rusia în 2014 se află din nou în centrul unei escaladări între Moscova și Kiev.

„Asta corespunde cu ceea ce noi spunem de mult timp”, a transmis purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu oficial.

Într-un mesaj lung publicat miercuri pe platforma Truth Social, Trump l-a atacat dur pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a acuzat că face „declarații incendiare” cu privire la statutul Crimeei. El a transmis că, în opinia sa, Ucraina are de ales între „pace” și „trei ani de lupte, în urma cărora va pierde toată țara”.

Trump a afirmat că „suntem foarte aproape de un acord”, dar a sugerat că Zelenski ar bloca acest demers. Fostul lider de la Kiev este acuzat de Trump că a reafirmat în mod ferm că Ucraina nu va recunoaște niciodată suveranitatea Rusiei asupra peninsulei Crimeea.

„Nu e nimic de discutat. Acesta este teritoriul nostru”, declara marți Volodimir Zelenski, într-o reacție publică pe acest subiect sensibil.

Donald Trump a calificat această poziție drept „extrem de dăunătoare pentru negocierile de pace cu Rusia”, afirmând că subiectul Crimeei „nici măcar nu mai trebuie discutat”, deoarece „a fost pierdut acum mulți ani”.

Președintele american, care se pregătește să marcheze în curând primele 100 de zile ale noului său mandat, a promis în repetate rânduri că va rezolva conflictul din Ucraina „în prima zi” a președinției sale. În acest context, criticile la adresa liderului ucrainean vin pe fondul unei strategii de accelerare a negocierilor cu Rusia.

Publicații americane notează că recunoașterea suveranității ruse asupra Crimeei ar putea deveni una dintre condițiile impuse pentru semnarea unui eventual tratat de pace. De asemenea, Moscova ar insista ca Ucraina să rămână în afara NATO, ca parte a unui acord coordonat cu Statele Unite.

