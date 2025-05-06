FRIEDRICH MERZ NU A STRÂNS VOTURILE NECESARE PENTRU A DEVENI CANCELARUL GERMANIEI
FRIEDRICH MERZ NU A STRÂNS VOTURILE NECESARE PENTRU A DEVENI CANCELARUL GERMANIEI
Conservatorii lui Merz au câștigat alegerile naționale din februarie
Liderul conservator german Friedrich Merz a ratat, marți, obținerea unei majorități parlamentare necesare pentru a deveni cancelar.
Merz, în vârstă de 69 de ani, care i-a condus pe conservatorii săi din CDU/CSU să câștige alegerile federale din februarie și, de atunci, a obținut un acord de coaliție cu social-democrații de centru-stânga (SPD), a obținut doar 310 voturi în camera inferioară a parlamentului, din cele 316 necesare, potrivit Reuters.
Camera inferioară a parlamentului, sau Bundestag, are acum la dispoziție 14 zile pentru a-l alege pe Merz sau un alt candidat cu o majoritate absolută - și ar putea încerca un alt vot.
Conservatorii lui Merz au câștigat alegerile naționale din februarie cu 28,5% din voturi, dar au nevoie de cel puțin un partener pentru a forma un guvern majoritar.
Luni, ei au semnat un acord de coaliție cu social-democrații de centru-stânga, care au obținut doar 16,4%, cel mai slab rezultat din istoria postbelică a Germaniei.
Foto: REUTERS | Fabrizio Bensch
Citește și:
- 11:43 - Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:01 - SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul
- 07:58 - Bombă pe scena politică internațională: Spania își retrage ambasadorul din Israel
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News