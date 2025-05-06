FRIEDRICH MERZ NU A STRÂNS VOTURILE NECESARE PENTRU A DEVENI CANCELARUL GERMANIEI

Conservatorii lui Merz au câștigat alegerile naționale din februarie

Liderul conservator german Friedrich Merz a ratat, marți, obținerea unei majorități parlamentare necesare pentru a deveni cancelar.

Merz, în vârstă de 69 de ani, care i-a condus pe conservatorii săi din CDU/CSU să câștige alegerile federale din februarie și, de atunci, a obținut un acord de coaliție cu social-democrații de centru-stânga (SPD), a obținut doar 310 voturi în camera inferioară a parlamentului, din cele 316 necesare, potrivit Reuters.

Camera inferioară a parlamentului, sau Bundestag, are acum la dispoziție 14 zile pentru a-l alege pe Merz sau un alt candidat cu o majoritate absolută - și ar putea încerca un alt vot.

Conservatorii lui Merz au câștigat alegerile naționale din februarie cu 28,5% din voturi, dar au nevoie de cel puțin un partener pentru a forma un guvern majoritar.

Luni, ei au semnat un acord de coaliție cu social-democrații de centru-stânga, care au obținut doar 16,4%, cel mai slab rezultat din istoria postbelică a Germaniei.

Foto: REUTERS | Fabrizio Bensch