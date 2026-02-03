Călin Georgescu, mesaj la ieșirea de la instanță: „Nu trebuie să vă fie frică de adevăr, nu mai trăiți în minciună”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile, însă decizia nu este definitivă. După termenul de judecată care va începe la ora 9.00, liderul suveranist este așteptat să se prezinte la sediul Poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

UPDATE 9:25 - "O justiție care tace la nedreptate nu mai este temelia statului, ci este acoperișul abuzului. Când dreptatea se vinde, nedreptatea devine lege. Practic, o justiție care nu are repere morale este invitația la haos și la dictatură. Și România, cel puțin pentru moment, a apucat pe acest drum. Însă, știți cum e, oamenii mint și le place să fie mințiți pentru că le este frică de adevăr. Nu trebuie să le fie frică de adevăr și nu trebuie să mai acceptați și să trăiți în minciună. Asta înseamnă turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate.

Orice vreme își are vremea și fructele stricate cad din pom singure. Eu spun în continuare că este bine de desecretizat ședința CSAT și ședința informală a CCR dinaintea anulării alegerilor, pe data de 6 decembrie 2024, nemaivorbind de mascarada alegerilor din mai 2025. Și spun așa - eu nu-mi doresc și singurul meu obiectiv este prosperitatea și demnitatea poporului român. Restul sunt detalii nesemnificative.

Închei spunând așa: adevărul mântuiește, minciuna ucide. Întoarceți-vă la Dumnezeu", a transmis, marți, Călin Georgescu.

UPDATE 9:20 - "Sunt șanse minime de revocare a controlului judiciar deoarece dl președinte încă nu a dezbrăcat roba de procuror să o îmbrace real pe cea de judecător, însă noi suntem persuasivi și perseverenți. Vă mulțumesc!", a declarat avocatul lui Călin Georgescu, la ieșirea de la instanță.

UPDATE 9:10 - Ședința a început.

UPDATE 8:55 - Călin Georgescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1, acolo unde îl așteaptă zeci de susținători.

Realitatea PLUS: Dl Georgescu, se va ridica astăzi măsura controlului judiciar?

Călin Georgescu: Îi pasă cuiva?

Realitatea PLUS: Oamenilor care au venit să vă susțină. Mii de oamenii sunt în aceste momente aici.

Călin Georgescu: Da, lor le pasă de adevăr.

Zeci de susținători s-au adunat în fața sediului Judecătoriei Sectorului 1 pentru a-și manifestat susținerea față de Călin Georgescu.

"Călin, te iubim!", au scandat oamenii.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O decizie extrem de importantă este așteptată la finalul acestei săptămâni din partea magistraților Tribunalului București, după ce instanța a dispus o amânare în ședința de la începutul săptămânii. Verdictul, programat pentru 6 februarie, va fi unul definitiv și are un rol crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu.

Este vorba despre contestația depusă împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1, care respinsese ca neîntemeiate toate cererile și excepțiile formulate de avocații acestuia în procedura de cameră preliminară.