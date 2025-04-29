AMBASADA SUA CONDAMNĂ ELIMINAREA LUI CĂLIN GEORGESCU: NU AI DEMOCRAȚIE DACĂ CENZUREZI CANDIDAȚII

Democrația se bazează pe principiul sacru că vocea oamenilor contează - notează Ambasada SUA, într-o postare pe Facebook.

Americanii condamnă eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială. Într-o postare pe Facebook, Ambasada SUA transmite un mesaj de forță pentru democrație.

"Un mandat democratic nu poate fi obținut prin cenzurarea adversarilor sau prin ignorarea electoratului, mai ales când sunt în joc întrebări esențiale precum cine are dreptul să facă parte din societatea noastră", a postat Ambasada SUA, pe Facebook.

Sursa: Newsinn