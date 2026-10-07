Pe ce își cheltuie românii banii. Mâncarea, taxele și utilitățile consumă cea mai mare parte din bugetul unei gospodării
Cheltuielile românilor
O gospodărie din România a avut venituri medii de 10.204 lei în trimestrul II 2026 și cheltuieli de 8.650 lei. Vezi cât se cheltuie pe mâncare, taxe și utilități.
Românii au avut, în medie, venituri de peste 10.000 de lei pe gospodărie în trimestrul al doilea din 2026, însă cea mai mare parte a banilor a fost absorbită de cheltuielile curente.
Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), venitul mediu lunar al unei gospodării a ajuns la 10.204 lei, în timp ce cheltuielile au urcat la 8.650 de lei.
Astfel, cheltuielile au reprezentat 84,8% din veniturile totale ale unei gospodării. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, veniturile au crescut cu 7,4%, iar cheltuielile au avansat cu 7,6%.
Românii au avut venituri medii de peste 10.000 de lei pe gospodărie
În perioada aprilie-iunie 2026, venitul total mediu lunar al unei gospodării din România a fost de 10.204 lei, în creștere cu 8% față de primul trimestru al anului.
Calculat la nivel individual, venitul mediu lunar a ajuns la 4.222 de lei pe persoană, cu 10,4% mai mult decât în trimestrul al doilea din 2025.
Veniturile bănești au reprezentat 9.748 de lei pe gospodărie, în timp ce veniturile în natură au fost estimate la 456 de lei pe lună.
Salariile rămân principala sursă de venit
Cea mai mare parte a banilor care intră în bugetele gospodăriilor provine din salarii.
În trimestrul al doilea din 2026, salariile brute și celelalte drepturi salariale au însumat, în medie, 7.354 de lei pe gospodărie, reprezentând 72,1% din veniturile totale.
Pe locul următor s-au aflat veniturile din prestații sociale, care au ajuns la 2.005 lei pe gospodărie, echivalentul a 19,6% din veniturile totale.
Câți bani cheltuie o gospodărie într-o lună
În același interval, cheltuielile totale medii ale unei gospodării au ajuns la 8.650 de lei pe lună.
Raportat la numărul de persoane, cheltuiala medie a fost de 3.579 de lei pe persoană.
Față de primul trimestru din 2026, cheltuielile unei gospodării au crescut cu 635 de lei, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, creșterea a fost de 7,6%.
Aproape 5.000 de lei merg lunar pe consum
Cea mai mare parte a banilor cheltuiți de gospodării este destinată consumului.
În medie, o gospodărie a alocat 4.936 de lei pe lună pentru consum, sumă care reprezintă 57% din totalul cheltuielilor.
O altă categorie importantă este reprezentată de impozite, contribuții, cotizații și taxe. Pentru acestea, gospodăriile au cheltuit în medie 3.159 de lei lunar, adică 36,5% din totalul cheltuielilor.
Mâncarea consumă cea mai mare parte din banii destinați consumului
Produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli de consum.
În trimestrul al doilea din 2026, o gospodărie a cheltuit în medie 1.581 de lei pe lună pentru alimente și băuturi nealcoolice.
Suma reprezintă aproximativ 32% din totalul cheltuielilor de consum.
Pe următoarele locuri s-au aflat cheltuielile pentru locuință și utilități, îmbrăcăminte și încălțăminte și transport.
Cât costă locuința și utilitățile
Pentru locuință, apă, energie electrică, gaze și alți combustibili, o gospodărie din România a cheltuit în medie 813 lei pe lună.
Îmbrăcămintea și încălțămintea au reprezentat alte 390 de lei, în timp ce pentru transport au fost alocați, în medie, 376 de lei lunar.
Datele arată astfel unde se concentrează cea mai mare parte a bugetului disponibil pentru consum: alimentele și băuturile, locuința și utilitățile reprezintă principalele categorii de cheltuieli.
Orașul și satul: diferențe importante de venituri
Există în continuare diferențe semnificative între gospodăriile din mediul urban și cele din mediul rural.
În orașe, venitul total mediu lunar a ajuns la 11.118 lei pe gospodărie, în timp ce în mediul rural acesta a fost de aproximativ 1,2 ori mai mic.
La nivel individual, venitul mediu a fost de 4.997 de lei pe persoană în mediul urban, comparativ cu 3.405 lei în mediul rural.
Diferențele se regăsesc și în cazul cheltuielilor. În mediul urban, o gospodărie a cheltuit în medie 9.437 de lei pe lună, iar în mediul rural nivelul a fost de aproximativ 1,2 ori mai mic.
Cât rămâne din venitul unei gospodării
Diferența dintre veniturile și cheltuielile medii a fost de aproximativ 1.554 de lei pe gospodărie pe lună în trimestrul al doilea din 2026.
Calculul este unul statistic și nu reprezintă neapărat suma economisită efectiv de fiecare familie, deoarece structura veniturilor și a cheltuielilor diferă de la o gospodărie la alta.
Datele INS arată însă că o proporție foarte mare din veniturile gospodăriilor este absorbită de consum, taxe și celelalte cheltuieli curente.
Într-un context în care veniturile au crescut, dar și cheltuielile au avansat, presiunea asupra bugetelor gospodăriilor rămâne ridicată.
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