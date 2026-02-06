SUA: Compania Uber, obligată la plata a 8,5 milioane de dolari victimei unui viol

Uber a publicat estimări dezamăgitoare privind rezultatele financiare pentru primul trimestru

Compania Uber Technologies Inc a fost obligată să plătească despăgubiri de 8,5 milioane de dolari în urma unui proces intentat de o tânără de 19 ani, care a reclamat că a fost violată de șoferul său în Arizona.

Verdictul ar putea determina gigantul transportului alternativ de persoane să ajungă la un acord costisitor pentru soluționarea miilor de cazuri similare aflate pe rolul instanțelor.

Sentința a fost dictată joi de un juriu format din 9 persoane, în orașul Phoenix.

Este pentru prima dată când Uber este găsită responsabilă pentru faptul că nu a prevenit o agresiune sexuală comisă asupra unui pasager.

Compania se confruntă, la nivel național, cu aproape 3.000 de procese civile similare, amintește Bloomberg.

Reprezentanții Uber și avocații reclamantei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Rezultatul contrastează puternic cu verdictul dintr-un proces similar desfășurat anul trecut într-o instanță din California.

Atunci, un juriu din San Francisco a stabilit că, deși compania a fost neglijentă pentru că nu a luat măsuri adecvate de siguranță pentru a proteja o studentă, Uber nu a fost găsită responsabilă din punct de vedere legal pentru ceea ce i s-a întâmplat victimei în 2016.

De aproape un deceniu, Uber se apără în procesele privind agresiunile sexuale susținând că nu poate fi trasă la răspundere pentru comportamentul șoferilor, pe care îi consideră colaboratori independenți, nu angajați. Compania s-a confruntat constant și cu critici potrivit cărora nu face suficient pentru a garanta siguranța curselor.

Potrivit estimărilor Bloomberg Intelligence, dacă Uber va continua să piardă în procesele timpurii, compania ar putea fi nevoită, în final, să plătească peste 500 de milioane de dolari pentru a încheia amiabil cele peste 3.000 de dosare aflate pe rol.

„Deciziile din primele cazuri vor fi decisive în conturarea oricărui acord general de despăgubire”, au scris analiștii în litigii Matthew Schettenhelm și Holly Froum într-o notă de cercetare din 2 februarie.

Miercuri, Uber a publicat estimări dezamăgitoare privind rezultatele financiare pentru primul trimestru, subliniind că investițiile în noi opțiuni de transport și extinderea afacerii de livrări vor pune presiune pe marjele de profit.

Pasagera din procesul de la Phoenix, Jaylynn Dean, a susținut că șoferul Uber a violat-o în noiembrie 2023, în timpul unei curse nocturne dintr-un bar din Tempe, Arizona. În acțiunea depusă în instanță, aceasta a afirmat că șoferul a încheiat cursa mai devreme și a profitat de ea în timp ce era întinsă pe bancheta din spate, întrucât medicamentele pentru anxietate pe care le lua au interacționat cu alcoolul.

Șoferul a susținut în instanță că relația sexuală a fost una consensuală.

Avocații pasagerei au cerut juriului să acorde 24 de milioane de dolari ca despăgubiri pentru prejudiciile psihice din trecut și viitoare și aproximativ 120 de milioane de dolari daune punitive, pentru a sancționa Uber pentru standardele de siguranță considerate insuficiente.

Juriul a stabilit că Uber este responsabilă, întrucât șoferul a acționat ca agent aparent al companiei. În același timp, membrii juriului au decis că Uber nu a acționat neglijent și nu a proiectat un „produs defectuos”. Cererea de acordare a daunelor punitive a fost respinsă.

Avocații victimei au argumentat în instanță, pe baza unor documente interne, că Uber era conștientă de amploarea agresiunilor sexuale și a ales să prioritizeze creșterea numărului de curse în detrimentul siguranței.

Pasagera a raportat incidentul la poliție imediat după ce s-a întors la hotel și a notificat ulterior Uber, care a suspendat șoferul.

De-a lungul procesului, Uber a susținut că are standarde de siguranță de top în industrie și că a introdus recent opțiunea prin care femeile pot solicita șoferițe.

Compania efectuează verificări ample ale antecedentelor șoferilor, inclusiv cazier judiciar, încălcări rutiere și procese civile, au arătat avocații Uber. Șoferul implicat trecuse toate cele 12 verificări efectuate pe parcursul a șapte ani, iar peste jumătate dintre cele aproximativ 10.000 de curse ale sale primiseră evaluări de cinci stele înainte de incident.

„Nu exista nicio modalitate de a prezice sau anticipa ce s-a întâmplat în această cursă anume”, a declarat avocata Uber, Kim Bueno, în pledoaria finală.