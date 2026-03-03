Sirenele de alarmare, testate miercuri în Sectorul 1 și Ilfov, în cadrul exercițiului „Miercurea Alarmelor”

Sirenele de alarmare publică vor fi acționate miercuri în Sectorul 1 al Capitalei, în cadrul unui exercițiu de verificare a sistemului de avertizare și alarmare a populației.

Reprezentanții Primăria Sectorului 1 au anunțat marți, pe pagina oficială de Facebook, că în intervalul orar 10:00 – 11:00 se va desfășura exercițiul de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”. Autoritățile fac apel la cetățeni să nu intre în panică, subliniind că semnalele acustice vor face parte dintr-un exercițiu de rutină, menit să testeze funcționarea echipamentelor.

Acțiuni similare vor avea loc și în județul Ilfov. Reprezentanții Prefectura Ilfov au informat că sirenele din localitatea Snagov vor fi, de asemenea, acționate miercuri, în cadrul aceluiași exercițiu național „Miercurea Alarmelor”. Inițiativa este organizată cu sprijinul Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, pentru a verifica funcționarea sistemelor de avertizare a populației.

Autoritățile au precizat că nu este vorba despre o situație reală de urgență și îi îndeamnă pe cetățeni să își păstreze calmul. Potrivit surselor citate, exercițiul are ca scop creșterea nivelului de informare, prevenție și reacție al populației în cazul producerii unor situații de urgență reale.