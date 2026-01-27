Sicilia, sub ape: STARE DE URGENȚĂ decretată în Italia

Ciclonul Harry a făcut ravagii în sudul țării

Ciclonul Harry a lovit puternic sudul Italiei, iar Sicilia este regiunea cea mai afectată. Autoritățile au declarat stare de urgență și estimează pierderi de peste 1,5 miliarde de euro.

Guvernul italian a instituit starea de urgență și a deblocat fonduri în valoare de 100 de milioane de euro pentru a ajuta la remedierea pagubelor provocate de o furtună maritimă care a afectat mai multe zone din sudul Italiei.

De departe, cea mai afectată regiune este Sicilia, unde guvernatorul Renato Schifani estimează daune de peste 1,5 miliarde de euro, potrivit ANSA.

Furtuna, denumită Ciclonul Harry, a provocat pierderi semnificative în sectorul turistic și hotelier, în special în zona stațiunii Taormina, notează Bloomberg. Evaluarea pagubelor este în desfășurare, iar estimările continuă să crească pe măsură ce sunt identificate noi daune.



Ministrul italian al Protecției Civile, Nello Musumeci, a precizat că fondurile de urgență vor fi direcționate către finanțarea primelor măsuri de intervenție. Ciclonul Harry a lovit săptămâna trecută sudul Italiei cu furtuni violente, vânturi puternice și inundații pe coasta ionică a Siciliei, provocând daune semnificative zonelor de litoral și infrastructurii.