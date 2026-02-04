Primarul din Tulnici, Aurel Boțu, lansează acuzații grave la adresa unui fost șef de poliție: „A pătat haina statului român”

Primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu (foto dreapta), a făcut publice, într-un mesaj dur pe FB, o serie de acuzații extrem de grave la adresa unui fost șef al Secției de Poliție Tulnici, Valentin Găină (foto stânga), pe care îl acuză de fapte de corupție, șantaj și abuz în serviciu (a se vedea capturile de la finalul articolului). Edilul susține că a ales să tacă o perioadă pentru a nu afecta imaginea comunei, însă afirmă că situația nu mai poate fi ascunsă.„Am tăcut dintr-un singur motiv: imaginea comunei Tulnici, târâtă în noroi de un infractor”, afirmă primarul Aurel Boțu. Potrivit edilului, mai mulți agenți economici, în special din domeniul exploatării forestiere, ar fi fost prejudiciați și șantajați de fostul șef al poliției locale. Primarul face un apel public către persoanele care se consideră victime să îl contacteze pentru a se constitui parte vătămată într-un dosar de corupție în care fostul polițist ar fi cercetat. „Fac un apel către toți locuitorii comunei Tulnici care au fost prejudiciați sau jecmăniți să îmi scrie în privat. Sunt sigur că nu sunteți puțini”, a transmis Boțu. Acesta mai susține că deține înregistrări audio în care respectivul polițist ar cere mită agenților economici.În mesajul său, primarul enumeră mai multe bunuri despre care afirmă că ar aparține fostului șef de poliție: un apartament în București, o casă în Focșani, terenuri în Bârsești și un autoturism de lux, achiziționat, conform afirmațiilor sale, cu bani cash. Edilul sugerează că aceste bunuri ar fi fost dobândite prin mijloace ilegale, însă nu prezintă documente publice care să confirme aceste afirmații.Primarul mai afirmă că fostul șef de poliție ar fi deschis dosare penale în mod abuziv și ar fi retras permise de conducere în mod nejustificat, folosindu-și funcția pentru intimidare. „Sunt persoane din Tulnici cărora le-ai luat permisul de conducere pentru simplul fapt că mergeau pe jos”, se arată în mesajul edilului. În final, Aurel Boțu subliniază că mesajul său nu este unul împotriva instituției Poliției Române, ci împotriva unor persoane care, în opinia sa, nu ar trebui să activeze în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. „Am un deosebit respect pentru Poliția Română, dar aceste specimene nu au ce căuta în cadrul MAI”, afirmă primarul.Într-un e-mail trimis presei locale, Găină respinge acuzațiile și spune că primarul are interesul să-i păteze imaginea: „Se formulează acuzații grave la adresa mea, referitoare la presupuse fapte de presiune și corupție. Precizez în mod ferm că nu există nici o probă obiectiva care să ateste comiterea vreunei fapte de corupție de către subsemnatul. Acuzațiile se bazează exclusiv pe două denunțuri formulate de persoane sancționate anterior contravențional, denunțuri care sunt acte de răzbunare, determinate de aplicarea strictă a legii, aceste denunțuri fiind in curs de verificare”.