Peste 1.700 de situaţii de urgenţă gestionate de pompieri, în doar 24 de ore

Peste 1.700 de situaţii de urgenţă au gestionat pompierii la nivel naţional, în ultimele 24 de ore. Cele mai multe misiuni au fost în zona Bucureşti-Ilfov, urmate de judeţele Cluj, Mureş, Prahova şi Argeş.

Aproape 1.400 de persoane au primit asistenţă medicală de urgenţă de la echipajele SMURD - transmite Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Pompierii au intervenit pentru a stinge peste 150 de incendii, multe dintre acestea fiind provocate de arderi necontrolate de vegetaţie.

În urma acestora, peste 300 de hectare de teren au fost afectate.

Pompierii le reamintesc oamenilor că arderea vegetaţiei uscate este interzisă.