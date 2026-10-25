Mai multe ONG-uri au protestat în Vrancea împotriva reautorizării adăpostului de câini din Suraia

Mai multe asociații pentru protecția animalelor au organizat un protest în Vrancea, solicitând închiderea adăpostului din Suraia și anularea reautorizării acestuia de către Direcția Sanitară Veterinară.
Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale s-au adunat la sediul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Alimente (DSVSA) Vrancea, unde au cerut măsuri ferme împotriva adăpostului de la Suraia. La manifestare au participat și activiști din străinătate.
Conducerea DSVSA Vrancea a respins acuzațiile formulate de protestatari, susținând că adăpostul îndeplinește condițiile legale de funcționare și că medicul veterinar care îl administrează deține un aviz valabil.
Federația Împreună pentru animale a anunțat că va depune noi plângeri penale, în baza documentelor pe care le deține. Reprezentanții ONG-urilor au subliniat că mulți dintre câinii scoși din padoc au necesitat o perioadă îndelungată de recuperare.
Protestul a continuat și la Suraia.
Federația Împreună pentru animale a anunțat că, în baza documentelor pe care le deține, va face noi plângeri penale.
În februarie, TVR a obținut, în exclusivitate, imaginile revoltătoare din padocul din Vrancea. Adăpostul administrat de un veterinar a fost închis atunci și poliția a deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor.
Vă reamintim că Numărul TelVerde al ANSVSA pentru reclamații privind protecția animalelor este 0800 826 787.