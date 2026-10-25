Mai multe ONG-uri au protestat în Vrancea împotriva reautorizării adăpostului de câini din Suraia

Publicat 25 oct. 2026, 09:18 Actualizat 25 oct. 2026, 09:19 Sursă tvrinfo

Mai multe asociații pentru protecția animalelor au organizat un protest în Vrancea, solicitând închiderea adăpostului din Suraia și anularea reautorizării acestuia de către Direcția Sanitară Veterinară.

Distribuie articolul