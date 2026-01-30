OMS: Riscul de răspândire a virusului mortal Nipah în afara Infiei este scăzut

A șaptea epidemie documentată în India

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a transmis, vineri, 30 ianuarie, că riscul de răspândire a virusului mortal Nipah în afara Indiei este scăzut, precizând că nu recomandă restricţii de călătorie sau comerciale după ce au fost raportate două cazuri de infectare în această ţară din Asia de Sud.

Printre ţările asiatice care au înăsprit controalele pe aeroporturi în această săptămână pentru prevenirea răspândirii virusului Nipah se numără Malaezia, Singapore, Thailanda, Vietnam, dar și Hong Kong, regiune autonomă din China.

„OMS consideră că riscul de răspândire a infecţiei plecând de la aceste două cazuri este redus. Nu există încă dovezi ale unei transmiteri crescute de la om la om”, a transmis OMS, vineri, adăugând că India are capacitatea de a controla astfel de epidemii, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

Cum se transmite virusul Nipah

Totuși, OMS nu a exclus posibilitatea unei expuneri suplimentare la virusul Nipah, care circulă în rândul populaţiei de lilieci din anumite regiuni ale Indiei şi din Bangladesh, ţara vecină.

Transmis de liliecii frugivori şi de animale precum porcii, virusul poate provoca febră şi inflamaţii cerebrale. Nipah are o rată de mortalitate cuprinsă între 40% şi 75% şi nu există tratament pentru acest virus. Vaccinurile aflate în dezvoltare sunt încă în fază de testare.

Virusul se transmite la oameni de la liliecii infectaţi sau de la fructele pe care aceştia le contaminează, însă transmiterea de la om la om nu se realizează cu uşurinţă necesitând, în general, un contact prelungit cu „persoanele infectate”.

Focarele de dimensiuni mici nu sunt neobişnuite, iar specialiştii în virusologie susţin că riscul pentru populaţia generală rămâne mic.

Sursa infecţiei nu a fost încă pe deplin înţeleasă, a precizat OMS, care a inclus Nipah în categoria agenţilor patogeni prioritari, din cauza lipsei de vaccinuri sau de tratamente autorizate, a ratei ridicate a mortalităţii şi a temerii că ar putea suferi mutaţii, dezvoltând o variantă mai uşor transmisibilă.

Potrivit autorităților locale, cei doi lucrători sanitari infectaţi în statul indian Bengalul de Vest, în estul ţării, la sfârşitul lunii decembrie, sunt trataţi în spital.

India raportează în mod regulat infecţii sporadice cu Nipah, mai ales în statul sudic Kerala, una dintre regiunile cu cel mai mare risc din lume pentru acest virus, care a provocat zeci de decese de la prima sa apariţie, în anul 2018.

Conform OMS, această epidemie este a şaptea documentată în India şi a treia în Bengalul de Vest, unde epidemiile din 2001 şi 2007 au avut loc în districtele de la frontiera cu Bangladesh, care raportează epidemii aproape anual.

Un expert din Regatul Unit, profesorul Paul Hunter, specialist în boli infecţioase la Universitatea East Anglia, a declarat săptămâna aceasta că este puţin probabil ca infecţia mortală detectată în India să genereze un risc semnificativ de răspândire la nivel global, întrucât riscul de transmitere de la o persoană la alta este scăzut.

Însă, el a precizat că celelalte ţări ar trebui să rămână vigilente, mai ales ţinând cont de perioada de timp în care oamenii încep să dezvolte simptome după s-au infectat cu acest virus.