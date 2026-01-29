Masterclass organizat în perspectiva aderării României la OCDE

Ghidul conține recomandări concrete care vizează profesionalizarea proprietăților statului

În pregătirea alinierii standardelor de guvernanță corporativă, în special a companiilor cu capital de stat, Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) a elaborat încă din anul 2024 Ghidul conținând recomandări concrete care vizează profesionalizarea proprietăților statului, separarea funcțiilor de proprietate față de cele de reglementare și îmbunătățirea performanței financiare.

În centrul atenției, în cursul acestui an, se află în principal funcționalitatea structurilor de guvernanță corporativă, întărirea responsabilităților consiliilor de administrație, egalitate de tratament, în condiții de concurență echitabilă, precum și implementarea reglementărilor referitoare la divulgare și transparență, potrivit unui comunicat.

În acest context, Catedra Internațională Onorifică ”Jean BART” (CIO-SUERD) organizează Sesiunea inaugurală a Masterclass-ului ”Leadership-ul Responsabil &; Sistemul de Luare a Deciziilor în Echipă prin Guvernanță Colaborativă în perspectiva aderării României la OECD”, care va prezenta soluții bazate pe modelul BGM (Bearing Governance Model) și pe protocolul CBSP (Consent-Based Scoring Protocol), destinat să promoveze decizii incluzive prin configurarea unui spațiu de guvernanță - luare a deciziilor, unde toți membrii pot să participe în mod egal, eliminând ierarhiile tradiționale și sporind transparența la nivel decizional.

Sesiunea se desfășoară la Centrul Internațional de Conferințe Radio România, în data de joi, 29 ianuarie 2026. Această primă sesiune demo, oferită în mod gratuit, reprezintă Modulul Introductiv al unei serii de alte cinci sesiuni ulterioare, care se soldează cu ”Diploma of Attendance” din partea organizatorilor, urmând ca absolvenții seriei de sesiuni să primească ”Certificate of Graduation”, sub egida CIO-SUERD ”Jean Bart”. Înscrierile se fac online, gratuit, în limita locurilor rămase disponibile, pe siteul https://ciosuerd.houseofeurope.ro/