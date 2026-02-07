Inundații la Golești. Mai multe gospodării au fost afectate, iar familiile rămase pe drumuri au fost relocate
Mai multe gospodării din comuna Golești, județul Vrancea, au fost afectate de inundații, după ce apa a pătruns în curți și locuințe în urma acumulărilor de apă. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Vrancea, care au acționat cu motopompe pentru evacuarea apei și limitarea pagubelor.Potrivit autorităților, echipajele de intervenție au lucrat pentru scoaterea apei din gospodăriile afectate și pentru prevenirea extinderii inundațiilor către alte zone ale localității.Primăria Golești a dispus măsuri de sprijin pentru persoanele afectate, iar mai multe familii au fost relocate temporar, până la remedierea situației și asigurarea condițiilor de siguranță în locuințe.Primarul Alexandru Zar a declarat că din cauza lucrărilor la autostradă, dar și pentru că CFR-ul nu îi dă accept să facă un zid împotriva apei în vestul comunei, periodic au loc inundații la Golești.Autoritățile locale monitorizează în continuare evoluția situației și recomandă cetățenilor din zonele expuse să respecte indicațiile primite și să anunțe orice problemă apărută. (Cristi IRIMIA)
