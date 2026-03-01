Incendiu puternic într-o gospodărie din Vrancea. Două peroane au fost grav rănite

Un incendiu devastator a izbucnit, duminică, într-o gospodărie din comuna Homocea, județul Vrancea. Două persoane au fost grav rănite, una dintre ele prezintă arsuri de gradul I și II pe 70% din suprafața corpului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a anunțat că pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit în comuna Homocea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă.

”Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei anexe, pe o suprafață de aproximativ 40 mp. Din interior a fost evacuată o persoană, găsită în stare de inconștiență, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Incendiul este localizat, iar echipajele acționează pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative. Persoana rănită, femeie, de 70 ani, prezintă arsuri de gradul I și II pe aproximativ 70% din suprafața corporală, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la o unitate spitalicească pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis ISU Vrancea.

Ulterior, în apropierea anexei afectate de incendiu, a fost identificat și un bărbat în vârstă de 56 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrelor și feței.

Potrivit martorilor, până la sosirea forțelor de intervenție, acesta ar fi pătruns în încăperea cuprinsă de flăcări pentru a o ajuta pe proprietară.