Iarna lovește din nou înainte de Paște: zăpadă de doi metri la munte și ger în toată țara

România traversează un nou episod de vreme severă, cu vânt puternic, ninsori și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru luna aprilie. Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului în peste trei sferturi din țară, iar frigul se va menține până sâmbătă.

La munte, iarna s-a reinstalat în plină primăvară. În zonele înalte, stratul de zăpadă ajunge până la aproape doi metri, iar în unele regiuni s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din această lună, cu minime de până la minus 12 grade Celsius.

În Bucovina, peisajul este din nou hibernal. La Cârlibaba, utilajele de deszăpezire au intervenit pentru degajarea drumurilor, după ninsorile abundente.

La Bâlea Lac, stratul de zăpadă a depășit 170 de centimetri, iar în masivul Postăvaru și în Munții Făgăraș turiștii sunt avertizați să evite traseele alpine expuse riscului de avalanșe.

Salvamontiștii recomandă echipament complet de iarnă și informarea prealabilă asupra stării traseelor, în condițiile în care vântul puternic și ninsoarea reduc vizibilitatea în zonele montane.

Probleme au fost și în Pasul Tihuța, unde traficul a fost blocat temporar din cauza zăpezii, iar în județul Hunedoara ninsoarea s-a așternut peste copacii deja înfloriți.

Veștile bune vin însă chiar de Paște: meteorologii anunță o încălzire semnificativă începând de duminică. În prima zi de Paște sunt prognozate maxime de 15 grade, iar a doua zi temperaturile pot ajunge chiar la 20 de grade Celsius în multe zone ale țării.