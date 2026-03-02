Hotelurile din Emiratele Arabe au prelungit şederile pentru turiștii blocați în zonă

Sursă: realitatea.net

Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie.

Directivele obligă hotelurile să acorde prioritate bunăstării oaspeţilor, să asigure continuitatea cazării şi să evite solicitarea eliberării camerelor dacă turiştii nu pot părăsi ţara sau nu pot acoperi imediat costurile prelungirii şederii, informează Gulf News.

Dubai dispune prelungiri flexibile ale şederii

Departamentul pentru Economie şi Turism din Dubai a emis o directivă oficială către managerii hotelurilor, cerându-le să permită oaspeţilor afectaţi să îşi prelungească şederea în aceleaşi condiţii ca rezervarea iniţială.

Instituţia a precizat că măsura este aliniată cu directivele guvernamentale de a oferi sprijin şi asistenţă deplină vizitatorilor internaţionali în contextul situaţiei actuale.

Potrivit publicaţiei Emarat Al Youm, hotelurile au fost rugate să coopereze pe deplin pentru a se asigura că turiştii care nu pot pleca sunt cazaţi fără întreruperi.

Oficialii au subliniat, de asemenea, că oaspeţii nu trebuie obligaţi să elibereze camerele dacă nu pot plăti imediat costurile suplimentare, reflectând un accent mai larg pus pe protecţia consumatorilor şi bunăstarea vizitatorilor.

Operatorii hotelieri au fost instruiţi să notifice prompt departamentul în astfel de cazuri, furnizând detalii despre durata rezervării iniţiale, perioada de prelungire şi eventualele dificultăţi operaţionale întâmpinate.

Autorităţile de la Abu Dhabi vor acoperi costurile de cazare pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu

Autorităţile din Abu Dhabi au emis o directivă similară, care merge mai departe, confirmând că guvernul va acoperi costurile de cazare pentru oaspeţii blocaţi.

Într-o circulară transmisă hotelurilor, Departamentul pentru Cultură şi Turism (DCT) Abu Dhabi a precizat că unităţile de cazare trebuie să prelungească şederea oaspeţilor până când aceştia pot pleca.

„Având în vedere circumstanţele actuale şi faptul că unii oaspeţi au ajuns la data de check-out, dar nu pot călători din motive care nu ţin de voinţa lor, vă rugăm să le prelungiţi şederea până când vor putea pleca”, se arată în document.

În document se mai arată că „costul şederii prelungite va fi acoperit de DCT Abu Dhabi” şi solicită hotelurilor să transmită facturile direct departamentului.