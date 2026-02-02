Fosta directoare de la Colegiul Pedagogic, reacție dură la adresa conducerii liberale a ISJ Vrancea, după detașările „în interesul învățământului”. „Au pus directoare o persoană care bate copiii!”

Profesoara Natașa Simion, fostă directoare a Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, a avut mai multe reacții dure la adresa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, condus de prof. Livia Marcu (foto dreapta, susținută de PNL), instituție care nu i-a acceptat detașarea în funcția de director, mandatul ei încetând pe data de 16 ianuarie a. c.. Natașa Simion (foto stânga) susține că la mijloc ar fi vorba de o „execuție” pentru că a scos la iveală mai multe ilegalități făcute în ultimii 15 - 20 de ani de către Paulina Roșcan (lider de sindicat și secretară degrevată de sarcini în prezent) și Svetlana Baciu (ex-directoare adjunctă).De altfel, zeci de profesori de la Pedagogic sunt revoltați după decizia ISJ Vrancea, mai ales că la CNPSH a ajuns directoare adjunctă o persoană, Angela Miu, care a primit doar 4 voturi din aproape 70 ale colegilor profesori. În momentul în care reprezentanții IȘJ Vrancea au venit la Colegiul Pedagogic pentru a prezenta noua conducere (profesor Florin Roșu – director, învățătoare Angela Miu - director adjunct) aceștia au ascultat „direct de la sursă” susținerile ex-directoarei Natașa Simion:„Modul în care IȘJ Vrancea a tratat Colegiul Pedagogic în ultimii ani a fost unul care a lăsat de dorit. Ceea ce spuneți astăzi sunt doar vorbe. Faptele ISJ-ului lasă de dorit. Aș fi fost mai mulțumită dacă Inspectoratul ar fi reacționat altfel la toate sesizările și cererile mele legate de neregulile pe care le-am descoperit la Pedagogic după ce am ajuns directoare. Dar n-ați făcut nimic. Problemele de la Pedagogic au fost generate de forurile ierarhice superioare, adică fix de către ISJ Vrancea. Acum ați ajuns să puneți o directoare adjunctă, pe Angela Miu (foto), care nu-și primea colegii să facă practică pedagogică la clasă, o persoană care a fost surprinsă fumând lângă copiii mici în curtea școlii (vezi foto) și care are dosar penal pentru că a bătut copiii”, a precizat Natașa Simion. Natașa Simion a fost preferată de majoritatea colegilor profesori de la Pedagogic pentru a continua în funcția de director, 40 de voturi primind în cadrul scrutinului secret exprimat în Colegiul Profesoral (CP), iar la votul online pe platforma ISJ Vrancea a primit mai multe voturi pentru că nu toți colegii au putut fi prezenți fizic la ședința Colegiului Profesoral.În timpul ședinței CP în care a fost instalată în funcție Angela Miu a încercat să vină cu o replică, însă a fost oprită de reprezentanții IȘJ Vrancea care au considerat că lucrurile nu trebuie să degenereze.Când a spus că Angela Miu bate copiii, Natașa Simion s-a referit la faptul că Angela Miu s-a ales cu un dosar penal după ce a fost acuzată de un părinte că i-a lovit copilul.Iată declarația dată de părintele unui copil:

„Copilul a fost plesnit peste față cu palmele”

Colegiul Național Pedagogic din Focșani a trimis și o adresă la IPJ Vrancea, în care a precizat că pe numele Angelei Miu există alte două sesizări cu privire la comportamentul învățătoarei respective.

Deși a trecut un an și jumătate de la acel incident, nici până acum procurorul de caz nu a luat o decizie cu privire la dosarul penal în care este implicată Angela Miu. Un dosar simplu, banal din punct de vedere juridic. Vorba aia: ori e laie, ori bălaie. Numai să ne spuneți!După ce a fost numită director adjunct, Angela Miu a fost contactată telefonic de Ediție de Vrancea pentru lămurirea mai multor aspecte care o vizează, însă aceasta a spus că nu vrea să comenteze: „

Știu în ce m-am înhămat. Nu vreau să comentez, nu vreau să discut alte aspecte. Nu vă răspund la întrebări (n. r. – nici nu ne-a permis să le adresăm pe toate). Vreau doar să fie liniște și pace și să fie o activitate bună la Colegiul Pedagogic

”, a precizat Miu. Dacă între timp a mai analizat problemele și susținerile care o vizează, Ediție de Vrancea îi va găzdui punctul de vedere.O altă problemă legată de detașarea în funcția de director adjunct a Angelei Miu este cea care vizează susținerea de care (nu) se bucură în rândul cadrelor didactice de la Pedagogic. Conform procedurii, ISJ Vrancea detașează în funcție directori până la organizarea unui concurs DUPĂ consultarea colectivului de profesori din unitățile de învățământ. Ei bine, în urma consultării, prin vot secret, Angela Miu a primit doar 4 (patru) voturi pentru funcția de director adjunct și doar 2 (voturi) pentru funcția de director „plin” (își depusese dosar și pentru funcția „supremă”).

În acest context, poate că ar fi fost corect și transparent ca ISJ Vrancea să explice măcar profesorilor de la Pedagogic, dacă nu și publicului larg, care au fost criteriile care au stat la baza nominalizării Angelei Miu ca director adjunct, în condițiile în care a existat o profesoară de la Colegiul Pedagogic care a primit 52 de voturi ale colegilor pentru a fi director adjunct.Constatăm că 52 e mai mic decât 4… în societatea de astăzi în care poate că se respectă metodologia dar se ignoră realitatea din teren și multe aspecte care țin de detașarea în funcțiile de director.Într-un răspuns adresat ziarului nostru legat de metodologia privind desemnarea directorilor prin detașare, ISJ Vrancea susține că a respectat „

toate dispozițiile legale

” și că „

Ordinul 4597/2021 nu instituie niciun criteriu pentru numirea prin detașare în interesul învățământului a directorilor

”.

Asta înseamnă că ISJ-ul poate face ce vrea dacă nu există criterii, nu? Și dacă poate face ce vrea poate să considere și că 52 de voturi sunt mai… puține decât 4 voturi, nu?

Oricum, situația nu poate să reprezinte decât o „bombă cu ceas” pentru PNL Vrancea, în rândul cadrelor didactice de la Pedagogic, dar și de la alte unități de învățământ existând mari reticențe față de modul în care se gestionează problemele din anumite școli / licee. Și cum numirile la ISJ în ultimii ani au fost făcute de minister, de către miniștrii PNL, evident că toate nemulțumirile se vor sparge în „capul” liberalilor. Care, conform informațiilor noastre, se pregătesc de alte câteva mutări politice în „interesul” învățământului vrâncean. Să nu se mai mire apoi dacă în 2028 vor fi sancționați la vot. Cum îți așterni, așa dormi... vorba aceea.

În altă ordine de idei, fosta directoare Natașa Simion consideră că activitatea sa în ultimii ani a fost una foarte bună la conducerea CNPSH și că este victima unor decizii de neînțeles pe care ISJ Vrancea le-a luat.

(Cristi IRIMIA)

Iată o sinteză a activității derulate de fosta conducere, sinteză primită la redacție de la prof. Natașa Simion:„Am reușit cu sprijinul unor angajați foarte harnici și inimoși să coleborăm cu succes în proiectul de reabilitare termică și energetic al unității școlare prin PNRR, proiect inițiat de Primăria Focșani”. „Am organizat foarte bine procesul instructiv educativ in unitățile în care a fost relocat liceul, cât și la întoarcerea în unitatea de învățământ, în așa fel încât într-o săptămână am reușit să reluăm procesul instructiv educativ” ”Am avut rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri” ”Am avut rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate fiind de peste 99 la sută”. ”Am organizat compartimentul secretariat în așa fel încât diplomele elevilor și actele de studii au fost completate și eliberate absolvenților corect și la timp” ”Fuziunea prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit numărul 16 a fost finalizată cu evaluare externă ARACIP, unitatea noastră școlară primind calificativul foarte bine la toți indicatorii”. ”Am avut o multitudine de proiecte extracuriculare care s-au desfășurat în unitatea școlară, participând cu grupuri de elevi la proiecte de tip Erasmus +, în Italia, Germania și Grecia. În perioada 1- 6 decembrie 2025, tot într-un proiect de tip Erasmus + 1 un grup de profesori și de elevi din Italia au desfășurat activități la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani „Am stabilit un climat educațional extrem de productiv atât pentru elevi cat și pentru cadrele didactice” ”M-am comportat ca un avertizor de integritate anunțând organele competente privind neregulile semnalate.”