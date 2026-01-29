Actualitate· 1 min citire
Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi
29 ian. 2026, 13:30
Actualizat: 29 ian. 2026, 13:30
Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi
Articol scris de Scris de Realitatea de Vrancea
Ei urmează să fie transportaţi în ţara de origine cu un avion militar
Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi de la Spitalul Judeţean Timişoara şi urmează să fie transportaţi în ţara de origine cu un avion militar venit special din Grecia.
Cel de-al treilea rănit a fost supus toată noaptea trecută unei intervenţii chirurgicale şi este în stare stabilă.
Acesta urmează să se întoarcă în Grecia atunci când va putea fi transportat, în funcţie de decizia familiei.
După-amiază vor începe şi formalităţile pentru repatrierea celor șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic care au murit în accident.
Cu această ocazie, la Aeroportul Timişoara va avea loc o slujbă religioasă, oficiată de Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan.
Citește și:
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
- 18:28 - Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
- 17:57 - Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
- 17:30 - Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News