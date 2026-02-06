Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a pierdut procesul în care îi cerea unui cetățean 200.000 de lei despăgubiri morale

Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea, ales deputat în anul 2024, a pierdut și la Tribunalul Vrancea procesul prin care încerca să obțină despăgubiri de 200.000 de lei (circa 40.000 de euro) de la un cetățean din Vizantea-Livezi care scrisese pe Facebook o serie de „dezvăluiri” despre fostul primar al localității respective.Ciobotaru îl acuzase în dosar că i-a stricat imaginea prin publicarea unor informații false pe Facebook, însă instanța de apel a decis să respingă acțiunea șefului liberalilor vrânceni, foarte bun amic cu Ilie Bolojan, numit de români Ilie „Sărăcie”. Ciobotaru poate face recurs împotriva deciziei date ieri de instanță, urmând ca un verdict definitiv să fie dat de Curtea de Apel Galați.(Cristi IRIMIA)