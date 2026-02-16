Crimă între frați la Vidra. Ucigașul a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii vrânceni au anunțat astăzi că vor continua cercetările în cazul evenimentului sesizat la data de 15 februarie 2026, în comuna Vidra, unde un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost găsit decedat la domiciliu, fiind ucis chiar de fratele său (66 de ani). În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor în forma violenței în familie.Față de bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.În cursul zilei de astăzi, suspectul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.Dosarul penal a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.