Cei patru copii minori implicați în accidentul de la Slobozia Bradului sunt în afara oricărui pericol

La data de 2 februarie 2026, ora 18:01, dispeceratul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Principală, în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea.Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, ulterior răsturnându-se și lovind un alt podeț. În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul era condus de un minor în vârstă de 16 ani, din comuna Slobozia Bradului, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul ar fi fost sustras, în cursul zilei, de la bunicul acestuia.În momentul producerii accidentului, în autoturism se mai aflau trei pasageri minori, cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani, care au suferit leziuni ușoare și au primit îngrijiri medicale.După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști la domiciliul său. Acesta a fost testat cu aparatele din dotare pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative.În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosință, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.SURSA: Informația primite de la Biroul de Presă al Poliției vrâncene