Cei 28 de elevi și profesoarele lor revin astăzi acasă

Un grup format din 28 de elevi se va întoarce astăzi acasă, la Focșani, după o excursie organizată în Dubai. Elevii au fost însoțiți pe tot parcursul călătoriei de două profesoare, care au coordonat activitățile și s-au asigurat de buna desfășurare a programului.

Excursia a avut atât un scop educativ, cât și recreativ. Pe durata sejurului, elevii au avut ocazia să viziteze mai multe obiective turistice importante din oraș, să descopere cultura locală și să participe la diverse activități organizate pentru grup.

Potrivit profesorilor însoțitori, experiența a fost una reușită, iar elevii au avut ocazia să învețe lucruri noi și să își dezvolte spiritul de echipă. De asemenea, excursia le-a oferit posibilitatea de a cunoaște o cultură diferită și de a acumula amintiri de neuitat.

Elevii vor reveni acasă în siguranță, conform informațiilor oferite de Consulatul României.