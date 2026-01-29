Care este cel mai bun pește pentru creier. Nutriționiștii recomandă consumul lui de două ori pe săptămână

Un tip de pește extrem de comun în magazinele din România

Un tip de pește extrem de comun în magazinele din România este considerat de nutriționiști un adevărat „combustibil” pentru creier. Deși este ușor de găsit, mai ales sub formă de conservă, puțini români cunosc beneficiile reale pe care le oferă organismului. Consumat de doar două ori pe săptămână, acest pește poate contribui semnificativ la combaterea oboselii cerebrale și la menținerea sănătății sistemului nervos. Este vorba despre sardine, un aliment simplu, accesibil și surprinzător de valoros din punct de vedere nutrițional.

De ce sardinele sunt atât de bune pentru creier?

Sardinele se remarcă prin conținutul ridicat de acizi grași omega-3, substanțe esențiale pentru buna funcționare a creierului. Acești acizi grași joacă un rol-cheie în menținerea memoriei, concentrării și clarității mentale, fiind implicați în transmiterea semnalelor între neuroni.

Un avantaj important al sardinelor este dimensiunea lor mică. Datorită acestui aspect, ele acumulează cantități mult mai reduse de metale grele, precum mercurul, comparativ cu peștii mari, cum ar fi tonul sau chiar somonul. Astfel, sardinele pot fi consumate regulat, fără riscuri majore pentru sănătate.

Cât de des ar trebui consumate sardinele

Specialiștii în nutriție recomandă includerea sardinelor în alimentație de aproximativ două ori pe săptămână. Acestea pot fi alternate cu alte tipuri de pește gras, cum ar fi macroul, pentru a asigura un aport constant și variat de nutrienți esențiali.

Organismul uman nu poate produce singur acizii grași omega-3, motiv pentru care este necesar să îi obținem din alimentație. O porție de aproximativ 100 de grame de sardine este suficientă pentru a acoperi necesarul zilnic de EPA și DHA – doi acizi grași polinesaturați extrem de importanți pentru sănătatea creierului și a inimii.

Beneficii care depășesc sănătatea mentală

Pe lângă efectele pozitive asupra funcțiilor cognitive, sardinele sunt asociate și cu un risc redus de apariție a unor afecțiuni neurodegenerative, precum boala Alzheimer sau Parkinson. Acest lucru se datorează proprietăților antiinflamatoare ale acizilor omega-3, care protejează celulele nervoase de degradare.

În plus, sardinele pot contribui la reducerea inflamațiilor din organism, fiind utile și pentru persoanele care se confruntă cu dureri articulare sau rigiditate musculară. Sunt, de asemenea, o sursă bună de proteine, vitamina D, calciu și vitamina B12, nutrienți esențiali pentru energia generală a organismului.

Un aliment simplu, cu efecte mari

Deși sunt adesea trecute cu vederea, sardinele reprezintă un aliment extrem de valoros pentru sănătate. Sunt ușor de integrat în dietă, fie în salate, paste, sandvișuri sau consumate ca atare, și oferă beneficii reale chiar și în cantități moderate.

Nutriționiștii subliniază că introducerea regulată a sardinelor în alimentație poate ajuta la combaterea oboselii cerebrale, la menținerea funcțiilor cognitive și la protejarea organismului pe termen lung. Un exemplu clar că uneori cele mai simple alimente pot avea cel mai mare impact asupra sănătății, potrivit sursei.