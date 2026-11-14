Alertă de rabie în Vrancea. Ce măsuri au dispus autoritățile

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 11:40

Autoritățile din județul Vrancea au confirmat prezența rabiei la o vulpe găsită moartă într-o gospodărie din satul Burca, comuna Vidra, și au dispus măsuri speciale pentru limitarea răspândirii virusului.

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