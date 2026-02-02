50.000 de mașini și doar 10.000 de locuri de parcare în Focșani. Probleme mari pentru șoferi!

Lipsa locurilor de parcare continuă să fie una dintre cele mai mari probleme ale municipiului Focșani. În mai multe zone aglomerate ale orașului, în special în zona Pieței Moldovei, șoferii spun că găsirea unui loc de parcare a devenit o adevărată provocare zilnică.În lipsa unor parcări supraterane sau a unor investiții majore în infrastructura de parcare, conducătorii auto sunt nevoiți să își lase mașinile „la limită”, pe marginea carosabilului sau în spații insuficient amenajate. De multe ori, aceste situații se încheie cu sancțiuni, șoferii reclamând că amenzile sunt aplicate imediat, fără alternative reale oferite de autorități. Problemele sunt și mai mari în zonele intens circulate, precum Piața Moldovei, cartierele de blocuri sau în apropierea instituțiilor publice, unde numărul locurilor de parcare este mult sub necesarul real. Locuitorii spun că orașul nu a ținut pasul cu creșterea numărului de autoturisme, iar soluțiile întârzie să apară.Se estimează că există doar 10.000 de locuri de parcare, iar numărul mașinilor a depășit 50.000.Nemulțumiri există și în rândul celor care au locuri de parcare rezidențiale. Mai mulți șoferi acuză Primăria Focșani de o formă de dublă taxare. Aceștia plătesc anual o taxă pentru parcarea de reședință, însă sunt obligați, în același timp, să achite și impozit pe terenul pe care parchează, deși terenul aparține municipalității. Situația este considerată de mulți șoferi ca fiind ilegală și abuzivă.În timp ce șoferii cer soluții concrete, cum ar fi construirea de parcări supraterane sau regândirea sistemului de taxare autoritățile locale nu au comunicat până în prezent nicio soluție pentru decongestionarea traficului. Mai mult, proiectul de resistematizare a străzilor din Focșani a dus mai mult la blocaje și la dispariția unor locuri de parcare. (Cristi IRIMIA)