32 de oameni au murit anul trecut în accidente rutiere produse în Vrancea.

IPJ Vrancea a anunțat datele statistice în materie de infracționalitate la nivelul județului, în 2025, raportat la 2024. Le prezentăm, în sinteză, mai jos:În anul 2025 au fost înregistrate 696 (-187) infracțiuni stradale, din care 381 (-135) în mediul urban și 315 (-52) în mediul rural.Din totalul infracțiunilor stradale sesizate, cele mai multe au fost de lovire sau alte violențe (410), reprezentând un procent de 58,91%, urmate de cele de furt (122), care reprezintă 17,53% din criminalitatea stradală.Din cele 38 de infracţiuni înregistrate, 36 au fost comise în incinta școlilor și doar 2 în zona adiacentă.Din totalul faptelor înregistrate, 21 au fost infracțiuni de lovire, 6 infracțiuni contra patrimoniului (furt), 2 port sau folosire ilegală de obiecte periculoase, 2 fapte de agresiune sexuală, 2 infracțiuni de purtare abuzivă, câte o faptă de abuz în serviciu, tâlhărie, împiedicare a accesului la educație, vătămare corporală din culpă și distrugere. Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 s-au înregistrat 36.019 de apeluri.Pentru toate apelurile înregistrate s-a asigurat intervenția polițiștilor în vederea verificării acestora și dispunerii de măsuri legale.Din totalul apelurilor înregistrate, 3.128 au fost sesizări de natură penală care s-au confirmat, iar dintre acestea, 1.649 apeluri nu s-au confirmat, 6.406 apeluri au fost sesizări de natură contravențională ori alte fapte din competența poliției.Au fost înregistrate 2.079 (+116) apeluri abuzive, iar în toate cazurile polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale, conform OG 34/2008.Astfel, au fost emise 482 (+232) ordine de protecție, 545 (+134) ordine de protecție provizorii, fiind montate 168 (+24) dispozitive de monitorizare electronică.De asemenea, menționăm faptul că au fost dispuse 26 (+15) măsuri preventive, din care 14 (+9) măsuri de reținere, 8 (+4) măsuri de arestare preventivă, 3 (+2) măsuri de arest la domiciliu și 10 (+9) măsuri de control judiciar, pentru infracțiuni comise în contextul violenței domestice.Au fost înregistrate 193 (+45) de infracțiuni, din care: 6 (-1) infracțiuni de „distrugere” și 187 (+46) pentru "nerespectare măsurilor dispuse în cadrul ordinului de protecție și a ordinului de protecție provizoriu”.CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURALÎn mediul rural au fost înregistrate 3617 (-672) de infracțiuni.Din totalul infracțiunilor sesizate, ponderea este deținută de infracţiunile de natură judiciară, care reprezintă 69,81%.Principalul gen de infracţiuni sesizate îl constituie infracţiunile de lovirea sau alte violenţe, ce reprezintă 27,18% din totalul acestora.Dinamica accidentelor rutiereÎn județul Vrancea s-au înregistrat 104 (-8) accidente grave, soldate cu decesul a 32 (-9) de persoane, 95 (0) răniți grav și 60 (-19) răniți ușor.Se observă scăderi la toți indicatorii dinamici, mai puțin la numărul de răniți grav, unde se înregistrează același indicator ca în anul 2024.Din analiza cauzelor generatoare de accidente grave rezultă că 19 (+1) s-au produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, 15 (+3) alte preocupări/alte abateri, 13 (+6) abateri bicicliști/conducători trotinete, 12 (0) nepăstrarea distanței în mers, 11 (-5) indisciplina pietonilor, 13 (-3) neacordarea priorității de trecere pietonilor/vehiculelor și 21 din alte cauze.Majoritatea accidentelor grave s-au înregistrat pe drumurile naționale, iar dintre acestea, 23 (-16) accidente au fost pe DN2-E85, principala arteră a județului nostru.Rezultatele acţiunilor de combatere a infracţionalităţii rutiereDin totalul de 678 de infracțiuni constatate la regimul rutier, 267 au fost de conducere fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei, 177 au fost infracțiuni de conducere a unui autovehicul având o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală şi 109 pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.Au fost aplicate 51.891 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul circulației rutiere.Totodată, au fost dispuse măsuri de sancționare complementară, urmare a sancțiunilor contravenționale aplicate, în acest sens fiind reținute 2.276 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice şi retrase 2.940 certificate de înmatriculare.În perioada analizată au fost sesizate 7.707 (-998) infracțiuni, din care 701 (+68) sunt de natură economico-financiară, 4.645 (-814) de natură judiciară și 2.361 (-252) de altă natură.Infracționalitatea sesizată a înregistrat o scădere cu 998 fapte, reprezentând 12,95%. (cea mai mare scădere din ultimii 9 ani)Structurile operative ale inspectoratului au organizat 9 razii și 647 de acțiuni de amploare.Polițiștii au efectuat 597 de acțiuni și controale pe linia respectării regimului legal al armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, la persoanele fizice şi juridice autorizate. În urma executării activităţilor specifice, au fost constatate 88 de infracțiuni.Din totalul infracțiunilor constatate, în 105 cazuri a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de persoana bănuită, dintre acestea 37 fiind pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, 10 infracțiuni uz de armă fără drept, 16 infracțiuni de nerespectarea regimului materiilor explozive, 21 infracțiuni la regimul deșeurilor și substanțelor periculoase, 5 infracțiuni de braconaj cinegetic.În cadrul activităţilor specifice au fost indisponibilizate în vederea confiscării 1.269 de arme, 12.810 elemente de muniție, 1.745 kg articole pirotehnice, 30.231 kg/1.698 litri deşeuri periculoase, 186.000 kg produse de protecția plantelor și 2 autoturisme.Criminalitatea economico-financiarăAu fost sesizate 706 infracțiuni de natură economico-financiară. Pentru protejarea bugetului consolidat de stat pe linia combaterii evaziunii fiscale au fost efectuate cercetări în 212 dosare penale. În cadrul dosarelor penale instrumentate a fost recuperat un prejudiciu total de 14.387.390 lei, în principal prin instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile/imobile ale persoanelor cercetate.Polițiștii serviciului de profil au organizat 9 acțiuni cu efective mărite în dosarele penale instrumentate, în cadrul cărora au efectuat 33 de percheziții domiciliare și au pus în executare 6 mandate de aducere.Infracţionalitatea în domeniul silvicPolițiștii din Vrancea au acționat în baza Planului comun de acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor care aduc atingere fondului forestier național „SCUTUL PĂDURII”, sens în care au fost organizate şi executate 79 de acţiuni şi 5.332 de controale, majoritatea în colaborare cu specialişti ai Gărzii Forestiere Focșani, Direcţiei Silvice Vrancea și ai ocoalelor silvice, în urma cărora au fost aplicate 1.225 de sancţiuni contravenţionale şi a fost confiscată/ridicată în vederea confiscării cantitatea de 3.402,94 m.c. material lemnos, în valoare de 1.022.780 de lei.În cursul perioadei analizate au fost confiscate şi indisponibilizate 16 mijloace de transport. Au fost constatate 207 infracţiuni la regimul silvic, din care 55 în flagrant.Polițiștii au intervenit la 44 de evenimente din domeniul de activitate, au întocmit 29 de dosare penale pentru infracțiuni referitoare la protecția animalelor, au soluționat 209 petiții și au aplicat 205 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.900 de lei.Activități de urmărire și supraveghere judiciarăLa începutul anului 2025 erau în evidență 74 de persoane urmărite de autoritățile judiciare române (din care 71 se aflau și în urmărire internațională). În cursul perioadei analizate au fost date în urmărire națională/ internațională 49 de persoane.Totodată au fost primite de la autoritățile judiciare străine 14 solicitări de arestare (mandate europene de arestare), iar prin măsurile întreprinse s-a reuşit arestarea, depistarea ori clarificarea situaţiei juridice a 63 de persoane urmărite de autoritățile române și ale altor 11 persoane urmărite de autoritățile străine.În ceea ce priveşte activitatea de cooperare judiciară internațională, pe linie de urmăriți, au fost arestaţi şi predați/extrădaţi în statele solicitante 11 urmăriţi internaţional și predați/extrădați către România 21 de urmăriţi internaţional.Activitatea de supraveghere s-a concretizat în verificări, controale și asigurarea procedurilor de citare și comunicare a actelor procedurale. Din totalul de 159 persoane aflate în supraveghere, în 25 de cazuri, polițiștii cu atribuții de supraveghere judiciară au constatat încălcări ale obligațiilor/interdicțiilor impuse, fiind sesizate organele judiciare.